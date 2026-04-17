Cafè d'idees

López defensa "unir forces" amb les cimeres progressistes de Barcelona davant "l'onada reaccionària"

  L'eurodiputat del PSC critica la "campanya furibunda" del PP per evitar l'oficialitat europea del català, el basc i el gallec
  El socialista defensa la regularització de migrants, encara que vagi a "contracorrent" a la UE
L'eurodiputat del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Javi López, ha reivindicat que les cimeres progressistes que se celebren a Barcelona aquest divendres busquen "acabar amb una anomalia". "L'extrema dreta reaccionària i nacionalista està millor organitzada internacionalment que les forces progressistes", ha assenyalat.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, López ha defensat "unir forces davant l'onada reaccionària que capitaneja Trump i Netanyahu".

"Els socialistes europeus estan jugant un paper cabdal gràcies al paper de Pedro Sánchez", ha assegurat l'eurodiputat. El socialista creu que el president espanyol s'ha convertit en un referent internacional i que ha afavorit que en aquestes trobades hi participin 11 caps d'Estat de països, com el Brasil, Sud-àfrica i Mèxic, així com 12 vicecancellers, com els d'Alemanya i Regne Unit.

Demana "fer confiança" sobre el català a Europa

Sobre els avenços de les negociacions per l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la Unió Europea, López demana fer "confiança" al govern espanyol. Ha assegurat que el ministre Albares "està personalment implicat" i que les negociacions amb els altres estats membres han dit "que no vetarien la proposta, però han demanat més temps".

"Amb Alemanya hi ha un compromís explícit per estudiar la qüestió i fer una proposta", ha explicat, a la vegada que espera que aquestes converses "permetin desbloquejar" l'assumpte. L'eurodiputat creu que "si s'arriba a un acord amb Alemanya", altres països que s'oposen com Itàlia tindran més problemes "per continuar oposant-se o dilatant la proposta".

El polític socialista ha carregat contra el PP per la "campanya furibunda" per evitar l'oficialitat del català, el basc i el gallec. "Faran tot el que puguin per evitar això", ha afirmat, preguntat per si els populars continuen fent moviments per aturar la iniciativa. "Tenim una oposició a Espanya que faria qualsevol cosa per fer caure al govern", ha remarcat.

López s'ha mostrat optimista que s'aconsegueixi l'oficialitat i creu que serà "més fàcil" si hi ha "menys terminis" i "menys pressió".

