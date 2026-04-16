Els sindicats es mostren favorables a un dia de teletreball obligatori com planteja la UE
- Insten a negociar-ho a la mesa de diàleg social quan Brussel·les presenti les mesures de manera oficial
Els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General dels Treballadors (UGT) es mostren favorables que s'implantin dies de teletreball obligatori per estalviar energia, tal com planteja la Comissió Europea per mitigar l'impacte de la guerra a l'Iran. Ambdues organitzacions resten a l'espera que la Unió Europea presenti les seves recomanacions als estats membres i insten al govern espanyol a traslladar-ho a la mesa de diàleg social per abordar-ho juntament amb la patronal.
En el cas de CCOO, la proposta del teletreball "no sona malament", però creuen que cal entrar en els detalls. Mentre que des d'UGT defensen que "no tothom" pot teletreballar i el seu secretari general, Pepe Álvarez, creu que "seria bo" ampliar els dies de treball a distància en aquelles empreses que es pugui.
Les altres mesures d'estalvi energètic
Altres mesures d'estalvi energètic que estudia la Comissió Europea són reduir la velocitat en les autopistes en uns 10 quilòmetres, limitar els trajectes en avió i fomentar l'ús del transport públic abaratint el seu preu.