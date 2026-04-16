Oriol Amat considera "una bona mesura" el teletreball davant la crisi energètica
- L'economista creu que la regularització extraordinària d'estrangers implica "redissenyar l'estat del benestar"
El catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Oriol Amat, considera una "bona mesura" implantar un dia de teletreball obligatori per a les empreses que puguin fer-ho per mitigar l'impacte de la crisi energètica arran de la guerra a l'Iran. "S'ha d'anar cas per cas. Tot el que contribueixi a reduir el consum energètic pot ajudar que el preu no pugi tant", ha valorat sobre una de les recomanacions que estudia la Comissió Europea per traslladar als estats membres.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Amat veu "raonables" les mesures plantejades des de Brussel·les. A la vegada, ha assenyalat que "hi ha moltes empreses que tenen dificultats per arribar a finals de mes" i que el cost de l'energia es traduirà en "menys beneficis" o "han de repercutir el preu" pels consumidors.
