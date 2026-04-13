Sàmper alerta que un "bloqueig total" de Trump a l'estret d'Ormuz "tindrà més afectació"
- El conseller d'Empresa i Treball descarta la baixada d'impostos que demanen Junts i PP pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà
- Defensa que els incentius als CAP pretenien "rebaixar els mesos necessaris perquè una persona estigui guarida"
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha alertat que el "bloqueig total" anunciat per Donald Trump causarà més conseqüències econòmiques a Catalunya. "Encara hi haurà més afectació", ha advertit en referència a l'increment dels costos del transport de mercaderies, a la vegada que ha reconegut que "les conseqüències econòmiques ja són importants".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Sàmper ha reivindicat la resposta de la Generalitat amb mesures per valor de més de 400 milions d'euros i ha demanat accelerar la transició a energies renovables per reduir la dependència de combustibles fòssils.
Des del Departament d'Empresa descarten una baixada d'impostos com demanen Junts i PP per fer front a l'impacte econòmic de la guerra a Orient Mitjà i aposten per ajudes directes als sectors afectats. "Fa uns mesos ja es va fer una rebaixa de l'IRPF en el tram autonòmic que afectava precisament els trams més baixos, fins a 33.000 euros", ha assenyalat el conseller. En aquest sentit, ha afirmat que "el 67% dels catalans està pagant menys impostos".
Entre els sectors més afectats per la guerra, el titular d'Empresa ha destacat el químic i l'agroalimentari. "El sector químic requerirà una actuació potent global per part de la Generalitat", ha anunciat, davant d'un sector que explica "fa molt temps que estava patint".
Una conseqüència positiva del conflicte és que Catalunya es converteixi en "una mena de refugi turístic", segons Sàmper, en ser un dels països d'Europa més allunyats de la zona de guerra. Per aquest motiu, creu que el sector turístic "pot tenir un any molt bo".
Defensa reduir la durada de les baixes
Pel que fa a la decisió del Departament de Salut de retirar la proposta que volia premiar amb més pressupost als centres d'atenció primària que aconseguissin reduir la durada de les baixes laborals, Sàmper ha defensat l'objectiu de la mesura sense entrar a valorar el mecanisme d'incentius: "El que es pretenia és que amb criteris mèdics, poguéssim rebaixar els mesos que són necessaris perquè una persona estigui guarida".
"No pot ser que si vostè té una hèrnia discal, li triguin vuit mesos a fer-li una ressonància", ha assenyalat. En aquest sentit, ha apostat per posar una "solució" perquè "les persones tinguin una baixa adequada".
Descarta militar en el PSC
Preguntat per si contempla afiliar-se al PSC, Miquel Sàmper ho ha descartat: "El meu valor, si és que n'aporto algun, és la independència que tinc. Aquesta llibertat ideològica em fa més ric políticament". També ha afegit que el president Salvador Illa tampoc l'hi ha demanat.
Com a antic militant de Convergència i Unió, el conseller va abandonar les files de Junts el 30 de gener del 2024 després del vot en contra de la formació a la llei d'amnistia.
Pel que fa a la polèmica per l'abstenció dels regidors socialistes de Ripoll que han permès l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, Sàmper ha opinat que desconeix el context del municipi: "Vull entendre que el motiu és per qüestions pròpiament locals".