Vaga de metges dilluns i divendres
- Els facultatius reclamen un conveni propi que respongui a les condicions específiques de la seva professió
- El Govern incentivarà els centres de salut perquè escurcin els terminis de les proves diagnòstiques i les baixes laborals
La Generalitat condicionarà part dels fons públics que reben els Centres d'Atenció Primària (CAP) al fet que evitin baixes sense diagnòstic i demores en visites. Segons ha avançat SER Catalunya, els CAP rebran més pressupost si aconsegueixen que les baixes per salut mental i lesions osteomusculars no s'allarguin excessivament.
El departament de Salut ha començat a informar els centres de salut que hi haurà incentius econòmics perquè aquestes baixes no s'allarguin més del que cal, primes que no afectaran el pressupost base que rep cada centre per a la seva activitat habitual, però sí que condicionaran que es percebi un fons addicional, segons ha detallat l'emissora de ràdio.
Fonts de la conselleria argumenten que l'objectiu real és "evitar baixes sense diagnòstic i demores en visites", ja que ara "moltes persones estan de baixa durant mesos perquè les proves triguen massa". Si les proves són més ràpides, asseguren des del Govern, el diagnòstic i el tractament poden arribar abans i la baixa laboral "duraria el que ha de durar".
Des del departament encapçalat per Olga Pané, subratllen que la incapacitat temporal "respon a un problema de salut i s'aborda com a tal", i per això es fixen indicadors de referència, com en qualsevol altra activitat, però "sempre sota criteri mèdic". També recorden que les durades òptimes de les baixes les marca la Seguretat Social, segons criteris mèdics i taules oficials, mentre que les comunitats autònomes signen un conveni amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que fixa els objectius generals.
El departament de Salut també promou proves pilot per millorar l'atenció als pacients en situació d'incapacitat temporal, que són voluntàries i no tenen cap penalització en el finançament dels CAP.
Metges en vaga
La intenció de reduir recursos als centres de salut que no gestionin bé les baixes laborals, segons el criteri fixat pel Govern, coincideix en el temps amb una nova mobilització de metges, que reclamen un conveni propi i millores laborals, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial i l'esgotament professional.
La protesta està convocada pel sindicat Metges de Catalunya dos dies, el dilluns 16 i el divendres 20 de febrer. Ara bé, els facultatius que vulguin podran fer vaga tota la setmana perquè la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), on estan integrades organitzacions autonòmiques com Metges de Catalunya, ha estès la protesta durant 5 dies. De fet, el comitè de vaga ha marcat al calendari aturades de 5 dies cada mes, que comencen ara al febrer i es poden allargar fins al juny.
Els metges catalans i espanyols s'han mobilitzat en els darrers mesos per a un conveni propi i altres millores. El conflicte més recent amb el Ministeri de Sanitat s'emmarca en la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris, la llei bàsica que regula les relacions laborals del personal estatutari del sistema nacional de salut (SNS) i que havia quedat obsoleta després de més de 20 anys sense actualitzar-se.
El ministeri i els sindicats de l’àmbit de negociació van signar un acord el gener per al nou estatut marc, però les organitzacions mèdiques no hi van donar suport perquè s'han sentit infrarepresentades en les negociacions i consideren que les seves demandes necessiten una resposta específica.
Més enllà del conflicte a nivell estatal, el sindicat Metges de Catalunya insta el Departament de Salut a donar resposta a les reivindicacions i adverteix la consellera Olga Pané que “no es pot desentendre del conflicte”, segons ha avisat en diverses ocasions. L'organització sindical assegura que Catalunya té les competències i la capacitat d’actuació per introduir millores en les condicions laborals dels metges.
Les reclamacions del col·lectiu se centren en la jornada laboral i els descansos i a eliminar les guàrdies mèdiques de 24 hores, així com en la contractació de professionals per reduir la sobrecàrrega assistencial. El sindicat també ha defensat en diverses ocasions que els metges han de mantenir una classificació professional i retributiva diferenciada dels altres grups d’acord amb la seva formació i responsabilitat i demana iniciar el procediment per aplicar coeficients reductors per avançar-ne la jubilació, és a dir, que les hores de guàrdia fetes computin per a la jubilació.
Serveis mínims
La convocatòria de vaga estatal abasta tot el personal mèdic i facultatiu laboral, estatutari, funcionari i en formació especialitzada del sistema nacional de salut, mentre que la convocatòria de Metges de Catalunya va de les 8h de dilluns a les 8h de dimarts i de les 8h de divendres a les 8h de dissabte.
La Generalitat ha decretat uns serveis mínims que mantinguin el funcionament habitual dels serveis d'urgències, de les unitats de cures intensives (UCI) i altres unitats especials, com les d'hemodiàlisi, neonatologia, parts o tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles que es considerin d’urgència vital. També s’atendrà l’activitat quirúrgica que sigui inajornable.
Pel que fa a la resta, en els centres d’atenció primària i atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES), es garantirà l'assistència urgent i el servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia i un 33% en el segon.
Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal dels torns de guàrdia i nit i el transport sanitari haurà de garantir l'atenció en les urgències i els tractaments oncològics, diàlisi, oxigenoteràpia i proves diagnòstiques urgents.
La resta de serveis funcionaran amb un règim mínim, similar al d'un dia festiu, a excepció dels centres on la plantilla sigui igual que en la dels dies laborables. En aquest cas, la presència de personal haurà de ser del 50%, igual que al Banc de Sang i Teixits.