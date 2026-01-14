Els metges tornen a la vaga per la manca d'avenços i de diàleg amb Salut
- Els facultatius convoquen dues jornades de vaga a Catalunya per reclamar un estatut propi i millores laborals
- Denuncien que, des de l’última aturada, no hi ha hagut cap reunió ni cap avenç amb el Departament de Salut
Els metges tornen al carrer aquest dimecres i dijous en una nova vaga per exigir un espai propi de negociació, un conveni específic i millores en les condicions laborals. La protesta inclou una concentració a la plaça de Sant Jaume, que culminarà davant del Parlament de Catalunya, en el primer dels dos dies d’aturada.
"Els metges tornen al carrer per exigir un estatut propi pel seu col·lectiu"
🎙️ @DavidRi0l
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/NSzZH9az3D“
La convocatòria, impulsada per Metges de Catalunya, arriba després de mesos de conflicte amb la Conselleria de Salut. El sindicat denuncia la manca de diàleg i assegura que, des de l’última vaga, no hi ha hagut cap contacte formal amb la consellera.
Sense reunions ni avenços
El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que la situació continua encallada. “Bàsicament, no hi ha hagut ni cap avenç ni cap reunió”, afirma, i recorda que des de l’octubre “les vegades que ens hem reunit amb ella han estat zero”.
Els metges reclamen un diàleg directe amb el Departament de Salut, la retirada de les guàrdies de 24 hores i una millor retribució de les hores extraordinàries, així com un estatut propi que reguli les seves condicions.
“La consellera es declara incompetent“
Lleonart critica que la consellera de Salut atribueixi la resolució del conflicte a Madrid. “La consellera es declara incompetent”, assegura, en el sentit que afirma no tenir competències, mentre que en altres àmbits defensa que la sanitat està plenament transferida.
"@XavierLleonartM, secretari general de @metgescatalunya, alerta que tornen a la vaga perquè "no hi ha hagut cap avenç ni cap reunió"

"La consellera de Salut es declara incompetent"
🗣️ "La consellera de Salut es declara incompetent"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/u1ZImElY6V“
El sindicat també denuncia greuges comparatius amb altres territoris. Segons Lleonart, els metges catalans poden arribar a treballar fins a 200 hores anuals més que professionals d’altres comunitats autònomes, una situació que consideren insostenible.
Relleu generacional i fugida de talent
Un dels punts clau del conflicte és el relleu generacional. “Està entrant una generació que no està disposada a continuar en condicions de semiesclavatge”, afirma Lleonart, que adverteix que les protestes no s’aturaran. “Si algú es pensa que ens cansarem, s’equivoca i molt”.
"Està entrant una generació que no està disposada a condicions de semiesclavatge. Si aquesta consellera no ens vol escoltar, ja ens escoltarà el següent"

@XavierLleonartM @metgescatalunya alerta que no es cansaran de protestar
☕️ @XavierLleonartM @metgescatalunya alerta que no es cansaran de protestar
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/uGbecORVpJ“
El sindicat alerta, a més, d’una fugida de talent mèdic i d’un deteriorament de la sanitat pública. “La sanitat pública, a hores d’ara, és una trituradora de vocacions i de talent mèdic”, lamenta el portaveu sindical, que vincula la millora de les condicions laborals amb una millor qualitat assistencial per als pacients.