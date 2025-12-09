La vaga de metges arrenca amb un seguiment global del 45%
- La primera jornada de vaga convocada per Metges de Catalunya registra un seguiment del 45% entre el personal facultatiu del sistema públic i concertat
- Barcelona lidera el seguiment, i sobretot als CAP
El primer dia de vaga de metges convocada per Metges de Catalunya ha tingut un seguiment global del 45% entre el personal facultatiu, segons les primeres dades facilitades pel sindicat. El sindicat Metges de Catalunya convoca mobilitzacions, previstes per al 9 i 10 de desembre de 2025 i el 14 i 15 de gener de 2026, i tenen com a objectiu principal aconseguir la creació d’un espai de negociació específic amb el Departament de Salut per pactar de forma vinculant aspectes assistencials, organitzatius i laborals que afecten directament la professió mèdica.
Barcelona ha registrat el percentatge més elevat d’adhesió a la vaga, amb un 53% de facultatius secundant l’aturada. La segueixen Girona (39%) i Tarragona (35%), mentre que Lleida se situa a la cua amb un 24% de seguiment. Metges de Catalunya considera que aquestes dades demostren el malestar estès al sector, especialment a les zones urbanes de més pressió assistencial.
Per àmbits assistencials, l’Atenció Primària ha estat la més afectada, amb un 54% de seguiment en centres de salut i CAP. Als hospitals, el suport ha estat inferior, situant-se en un 33%. Les jornades de vaga busquen pressionar Salut perquè estableixi un marc de diàleg específic per tractar millores laborals, organitzatives i assistencials del col·lectiu.
A la manifestació convocada a Barcelona calculen que participen un miler de metges.
Condicions de treball, sobrecàrrega i guàrdies de 24 hores
El sindicat exigeix mesures que permetin millorar la càrrega assistencial, incrementar plantilles i reduir l’esgotament dels professionals. També reclama una jornada de treball més adaptada a la conciliació, que inclogui la revisió de les guàrdies de 24 hores. Per a MC, Catalunya ha de fixar les bases del sistema de salut dels pròxims anys, amb un model que no depengui del sobreesforç dels metges.
El sindicat, majoritari entre el col·lectiu amb prop de 13.000 afiliats, adverteix que aquesta vegada les protestes no s’aturaran fins que no s’obri aquest canal formal.
També protestes a la resta de l'Estat
Les jornades de vaga tindran ressò a altres territoris de l’Estat mitjançant l’Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF), que integra 16 organitzacions. La plataforma manté la protesta pel projecte de renovació de l’Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat, que els facultatius consideren insuficient i negociat sense una representació real del col·lectiu.
Una demanda sense resposta des de l’última aturada
Aquesta convocatòria arriba després de la vaga del 3 d’octubre, quan uns 2.000 facultatius es van concentrar davant la conselleria. Aquell dia, responsables del departament es van comprometre a respondre les reivindicacions del col·lectiu, però MC denuncia que no han rebut cap proposta ni han estat convocats per reunir-se amb la consellera Olga Pané ni amb el director del CatSalut, Alfredo García.