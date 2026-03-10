La guerra a Orient Mitjà dispara els costos de producció de la pagesia
- El gasoil agrícola s'ha encarit 70 cèntims el litre des que va començar el conflicte
- Els pagesos alerten que el preu dels fertilitzants s'ha apujat prop de 20 cèntims el quilo
La guerra a l'Orient Mitjà està començant a disparar els costos de producció de la pagesia, amb un especial impacte en el gasoil agrícola i els fertilitzants. L'escalada de preus d'aquests dos productes vitals pel sector primari impacten a l'entrada de la primavera, el moment que s'ha acabat de sembrar i cal cobrir amb adobs els camps de molts cultius.
Molts dels fertilitzants que es compren aquí a Catalunya procedeixen de països de l'Orient Mitjà. El tancament de l'estret d'Ormuz ha coincidit amb l'inici de la campanya de primavera quan els operadors preparen les comandes d'adobs. Segons Unió de Pagesos, el preu dels fertilitzants s'ha apujat prop de 20 cèntims el quilo en deu dies. Si l'any passat es venia a 0,47 cèntims, ara el preu dels adobs s'ha incrementat fins als 0,70 cèntims el quilo.
"És un cost inassumible", assegura Francesc Bancells, responsable sectorial de cereals i herbacis dels Vallesos d'Unió de Pagesos. Des de l'organització agrària expliquen que una hectàrea de cereals necessita uns 150 quilos d'adobatge de cobertera: "Estem parlant de moltes tones d'adob".
Costos de producció més alts pel gasoil
Més enllà dels fertilitzants, la guerra també ha incrementat el preu del gasoil agrícola. Segons Unió de Pagesos, ha passat de 1,08 euros el litre a 1,7 euros; un encariment de 70 cèntims.
Des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) també alerten d'aquesta escalada de preus, que han detectat increments del 40% en els adobs i en el gasoil agrícola. "La campanya d'enguany serà molt dolenta", anticipa Vicenç Pasqual, responsable de la secció de cereals de JARC.
Impacte en el sector dels cereals
Unió de Pagesos demana ajuts o ampliar les bonificacions perquè consideren que ara mateix "el sector del cereal està tocat de mort". De fet, la pagesia dedicada als cultius de cereals ja van patir la guerra d'Ucraïna i l'entrada del blat ucraïnès a la Unió Europea que han fet ensorrar els preus de venda.
"T'has de plantejar si vols perdre quartos o deixar de produir", opina Vicenç Pasqual de JARC. Aquesta organització reclama més flexibilitat amb l'ús dels adobs naturals i treure l'impost a la producció de fertilitzants per abaratir el seu preu. Pasqual considera que Catalunya té prou producció d'adob natural generat per la ramaderia: "És un producte que tenim aquí i no cal comprar-los fora".
Les dues organitzacions agràries, Unió de Pagesos i JARC, coincideixen que l'increment dels costos de producció tindrà un impacte també en la cistella de la compra.