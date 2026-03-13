Pagesos i empreses demanen mesures directes davant l'encariment de preus de carburants i el miratge de l'inflació
- L’encariment del carburant arran de la guerra amb l’Iran ja pressiona els costos de sectors com el camp i el transport
- El sector agrari i les empreses reclamen mesures davant l’encariment del carburant i l’alerta d’un possible repunt de la inflació
L’esclat de la guerra amb l’Iran ja està tenint impacte als mercats energètics internacionals i, especialment, en el preu dels carburants, que han pujat més de 30 cèntims per litre durant els primers deu dies de conflicte.
Tot i això, la inflació s’ha mantingut estable durant el febrer a Catalunya, amb un índex de preus de consum (IPC) situat al voltant del 2%. Un miratge que de moderació que s’explica, sobretot, per la caiguda del preu de l’electricitat durant les darreres setmanes, que ha compensat altres increments de costos i sense tenir en compte l'inici del conflicte.
Un repunt de preus imminent
Els experts assenyalen que l’augment del cost del combustible acabarà repercutint en els preus finals de molts productes. El transport, la logística o l’agricultura són alguns dels sectors més sensibles a aquesta escalada.
Aquest escenari fa preveure que la inflació torni a repuntar en els pròxims mesos si es manté la tensió als mercats energètics.
Protesta dels pagesos pels costos energètics
Mentrestant, el sector agrari ja fa sentir la seva preocupació. Una vintena de membres d’Unió de Pagesos s’han concentrat aquest divendres davant la delegació del govern a Catalunya per exigir mesures urgents davant l’encariment del gasoil agrícola i dels fertilitzants.
Els agricultors asseguren que el sector encara arrossega les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna i adverteixen que ara ja estan assumint part de la factura del nou conflicte a l’Orient Mitjà. "La benzina professional estavem en un 1, 10 euros el litre molt de temps va quedar alt després de la gueraa d'Ucraïna i ara ja estem superant 1,45 euros el litreen pocs dies i es previsible que al ritme que anem superem 1,70 ", alerta Carles Vicente Perelló d'Unió de Pagesos.
“🪧 Els pagesos protesten a Barcelona contra l'augment de preus arran de conflicte a l'Orient Mitjà | @uniopagesos pic.twitter.com/IJ40YJPgCF“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 13, 2026
Els manifestants reclamen ajudes directes i mecanismes de rescat per evitar que l’augment dels costos energètics acabi ofegant moltes explotacions agràries.
La Cecot reclama una rebaixa fiscal
El secretari general de l'organització patronal, Oriol Alba, reivindica la rebaixa fiscal per fer front ràpidament a les conseqüències
Alba creu que els ERTO poden arribar a ser necessaris en funció de la durada i l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà: "Han de ser instruments que hem de considerar. L'escenari és molt canviant".
En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla l'impacte que pateixen les empreses i reivindica la rebaixa fiscal per fer front ràpidament a les conseqüències de la guerra: "La preferim a l'acompanyament de subvencions. Té una enorme lentitud".
Govern central i Generalitat preparen mesures
Davant aquesta situació, el govern espanyol i la Generalitat treballen en un paquet de mesures per mitigar l’impacte econòmic del conflicte. Aquest divendres a la tarda els partits polítics estan convocats a una cimera al Palau de la Generalitat per analitzar la situació i estudiar possibles respostes.
L’executiu espanyol aposta per ajudes selectives als sectors més afectats, com el camp, la pesca o el transport. Tot i així, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ja ha descartat recuperar la bonificació general de 20 cèntims per litre de carburant que es va aplicar el 2022, i defensa mesures més focalitzades.
Possibles rebaixes fiscals i escut social
El govern també estudia mesures fiscals per reduir l’impacte energètic. Entre les opcions sobre la taula hi ha la possibilitat de rebaixar l’IVA de l’electricitat dins d’un paquet anticrisi que inclouria també un escut social per protegir els col·lectius més vulnerables. Així ho ha dit la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, qui ha afirmat que el seu gabinet "contempla" incloure'l dins del paquet de l'escut social.
L’executiu espanyol ja havia obert la porta a aquesta possibilitat però fins ara no havia concretat que la contempla explícitament. És una de les peticions que grups com el PP i Junts han plantejat en la ronda de contactes d’aquesta setmana, i té l’aval dels agents socials, patronal i sindicats, que ahir es van reunir amb els ministres Cuerpo i Montero per abordar l’abast del nou paquet anticrisi.
Segons l’executiu, el decret encara s’està acabant de perfilar i podria aprovar-se pròximament, en funció de l’evolució del conflicte i del seu impacte sobre els mercats.