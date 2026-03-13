Inflació continguda a l'espera dels efectes de la guerra a l'Iran
- L'IPC puja 5 dècimes al febrer, però la taxa interanual es manté en el 2%
- L'augment del preu dels aliments es compensa amb la caiguda del cost de l'electricitat i els combustibles
L'IPC, l'Índex de Preus al Consum, es va mantenir en el 2% al febrer a Catalunya. Es tracta de la mateixa xifra que al gener i aquesta estabilitat dels preus s'explica en bona part per la baixada que van registrar els preus de l'electricitat, que va contrarestar l'encariment dels restaurants, serveis d'allotjament i alimentació. Si es compara l'augment dels preus del febrer respecte del gener, van repuntar un 0,5%.
La inflació registrada a Catalunya continua un altre mes per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 2,3%. També la dada de la inflació subjacent, que després de 3 mesos d'estancament al febrer va repuntar una dècima fins al 2,3% a Catalunya, mentre que al conjunt de l'Estat se situa al 2,7%.
Les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) encara no recullen l'impacte de l'esclat de la guerra a l'Iran. Tot apunta que la inflació del març anirà a l'alça quan els preus incorporin els efectes de l'encariment dels carburants i del trasllat dels increments de preu de matèries primeres que ja estan impactant en la cadena de valor i el subministrament de molts productes.
Al febrer, els aliments van ser un dels elements que més es va encarir. En concret, a Catalunya el preu va ser un 2,7% més elevat que un any enrere, una dècima més que al gener (2,6%). També van ser més cars els restaurants i serveis d'allotjament, un 4,4% (vs. 3,7% al gener) i els productes vinculats a les cures personals (+4,1%, vs. 3,1% el mes anterior)
Pel que fa específicament als productes característics de la cistella de la compra, els ous van continuar encapçalant el rànquing d'encariments i van pujar el preu un 20,2% respecte del febrer de l'any passat, lleugerament per sota del mes anterior (21,7%). També va ser més cara la carn de vedella (+10%), la carn d'oví (+7,1%), el cafè, el cacau i les infusions (+7%), els llegums i les hortalisses (+6,6%), la fruita (+6,3%) i el peix (+5,8%). En canvi, l'oli i els greixos van continuar a la baixa i van caure un 15,4% respecte de l'any passat, quan estaven disparats.
Altres productes i serveis que es van encarir de forma important al febrer van ser l'allotjament, que va augmentar de preu un 8,9% anual, cosa que va dur la inflació global en l'àmbit del turisme i hostaleria a repuntar 3 dècimes, fins al 4,4%.
A Catalunya, la variació interanual del 2% en els preus està perfectament alineada amb els objectius del Banc Central Europeu, que recomana que els preus es mantinguin estables al voltant del 2%. Ara bé, previsiblement la xifra augmentarà al març, quan es recollirà l'alça del preu dels carburants i els productes energètics en general, que al febrer van estirar els preus a la baixa. L'electricitat, el gas i els combustibles van caure un 1,3%, tant en la variació anual com la mensual.