Es disparen els preus dels vols del pont aeri entre Madrid i Barcelona
- Molts passatgers opten per l'avió davant els retards i les incidències del tren d'alta velocitat
Els preus dels bitllets d'avió del pont aeri entre Barcelona i Madrid s'han disparat arran de l'augment de la demanda de passatgers. A causa dels problemes que arrossega la línia de tren d'alta velocitat amb incidències i retards per les limitacions de velocitat, els viatgers tornen a decantar-se per aquesta modalitat de transport entre les dues ciutats.
Si els bitllets del pont aeri costaven abans menys de 100 euros, ara es troben per prop de 400 euros per aquesta primera setmana de febrer o per 200 euros les dues setmanes següents. "Tenia un bitllet d'AVE dient que sortia tard i per a assegurar-me arribar a l'hora, he agafat un vol d'última hora", explica a RTVE una passatgera que viatja a Madrid per feina, mentre ens afegeix: "L'AVE costava 44 euros i el pont aeri 220€".
"Els preus s'han disparat i els vols s'omplen molt més ràpid. M'he quedat sense vol dues vegades", ens relata Cintia Martín, qui també viatja a Madrid per motius laborals. En el seu cas, els bitllets d'avió d'anada i tornada li han costat uns 150 euros.
Més demanda fins que l'alta velocitat funcioni bé
Entre les opinions dels passatgers del pont aeri hi ha molts antics usuaris del tren d'alta velocitat que s'han canviat per la incertesa de no arribar a l'hora al destí. "Fa molts anys que viatjo en tren i sempre m'ha encantat", ens apunta un passatger, però afegeix que ara "no tens la seguretat que no passi res". "Quan es normalitzi, tornaré a viatjar en tren, em resulta més còmode", ens assegura un altre passatger.
Els trajectes de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards d'entre hora i hora i mitja a causa dels límits de velocitat imposats per Adif en diversos trams. Les companyies com AVE i Iryo ja han anunciat que deixaran d'indemnitzar als passatgers perquè són endarreriments causats pel gestor de la infraestructura.
Per a fer tasques de manteniment ferroviari, Adif també ha obligat a suprimir a partir d'aquest dilluns els últims trens de totes les operadores en el corredor Madrid-Barcelona. D'aquesta manera, els últims trens diaris d'AVE, Ouigo i Iryo surten ara a les 20h.