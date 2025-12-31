Pujades de preus en transport, habitatge i serveis bàsics el 2026
- S'encareixen els bitllets de tren, els taxis, els peatges, l'aigua i els ous, entre d'altres
- Les pensions i els salaris públics pugen, mentre l’SMI comença l’any prorrogat
El 2026 s’estrenarà amb una nova onada d’actualitzacions tarifàries que afectaran la butxaca de les famílies en diversos àmbits clau. Tot i que es mantenen les bonificacions del transport públic, els bitllets i abonaments s’encariran entre un 3,5% i un 9,4%.
També pujaran els preus dels taxis, els peatges, l’aigua i alguns serveis bàsics, mentre que en el cistell de la compra destaquen especialment els ous, a l’alça per l’impacte de la crisi aviària.
Pel costat dels ingressos, les pensions s’actualitzaran d’acord amb l’IPC i els funcionaris veuran millorat el seu salari. En canvi, el salari mínim interprofessional (SMI) començarà l’any prorrogat, a l’espera d’un nou acord amb els agents socials.
El transport públic s’encareix, tot i les bonificacions
A partir del 15 de gener, les tarifes del transport públic s’incrementaran un 3,5%. La pujada no serà homogènia i respon a criteris d’equilibri territorial, vinculats al manteniment de les bonificacions vigents.
A Barcelona, el servei de Bicing aplicarà increments del 15% en el preu per viatge. En el cas de les bicicletes elèctriques, el cost passarà de 0,35 a 0,40 euros per cada 30 minuts, mentre que les mecàniques pujaran de 0,70 a 0,81 euros. Les subscripcions anuals, però, es mantindran sense canvis.
Taxis i peatges, també a l’alça
Les tarifes del taxi s’incrementaran de mitjana un 2,3%. La baixada de bandera passarà a costar 2,80 euros i la tarifa quilomètrica pujarà un 2,3% de dia i un 2,4% de nit. Destaca l’augment de la tarifa T4, que arribarà als 46 euros en els trajectes entre el port de Barcelona i l’aeroport.
També s’encariran els suplements: 2,55 euros a l’estació de Sants i 4,6 euros a l’aeroport i al moll adossat. Els vinculats a la Fira s’enfilaran fins als 3,30 euros, un increment del 32%, similar al que s’aplicarà en nits especials com Sant Joan, Nadal i Cap d’Any.
Pel que fa als peatges, l’augment se situarà al voltant del 3%.
- Els túnels de Vallvidrera pujaran fins als 5,28 euros en hora punta
- El peatge de la C-16 entre Sant Cugat i Manresa s’encarirà un 2,96%
- A la C-32, el tram entre Castelldefels i Sitges costarà 8,42 euros
- El túnel del Cadí arribarà als 14,56 euros per als no residents.
Pugen les tarifes aeroportuàries
Després d’anys congelades, Aena incrementarà un 6,44% les tarifes aeroportuàries, que se situaran en 11,03 euros per passatger, 67 cèntims més. Tot i que el cost recau sobre les aerolínies, la pujada podria acabar repercutint en el preu final dels bitllets d’avió. L’increment entrarà en vigor l’1 de març.
L’augment no serà uniforme: serveis com el handling o el subministrament de combustible pujaran al voltant d’un 5%, mentre que l’estacionament serà un dels conceptes més afectats, amb increments de fins al 12%.
Els ous continuen disparats
Tot i que l’any començarà amb un IPC moderat, alguns aliments continuen encarint-se. Els ous destaquen especialment: al novembre eren un 20,8% més cars que un any abans, la segona pujada més elevada dels darrers vint anys, marcada per la crisi aviària.
També caldrà seguir de prop el preu del cafè, que s’ha encarit un 14,4% en l’últim any. En canvi, el sucre manté la tendència a la baixa, amb una reducció del 10,4%, tot i que menys pronunciada que en mesos anteriors.
Baixa la factura elèctrica, però puja l’aigua
A partir de l’1 de gener s’encariran els peatges i càrrecs del rebut de la llum, amb pujades que oscil·laran entre el 0,5% i l’11% segons la tarifa. Tot i això, el govern espanyol preveu que la factura mitjana de les llars es redueixi un 4,7% el 2026. També baixaran els costos per a pimes, indústria i empreses electrointensives.
En canvi, l’aigua potable s’encarirà un 2,9% als municipis abastits per Aigües de Barcelona. Segons l’AMB, això suposarà un increment mitjà d’uns 40 cèntims mensuals per rebut. En altres municipis de l’àrea metropolitana, la pujada serà d’entre el 2,9% i el 5,8%. Les taxes de residus també augmentaran un 3%, en línia amb l’IPC.
Les principals operadores de telefonia i Internet també aplicaran increments, que segons l’OCU, se situaran majoritàriament entre el 3% i el 4%.
Lloguers amb pujades variables
L’augment del preu del lloguer dependrà de la data de signatura del contracte. Els firmats després del 26 de maig de 2023 s’actualitzaran segons l’Índex de Referència per a l’Actualització d’Arrendaments d’Habitatge (IRAV), que al novembre se situava en el 2,29%.
En els contractes anteriors a la nova llei d’habitatge, s’aplicarà l’increment pactat, habitualment vinculat a l’IPC, que seria del 3%. En tots els casos, la pujada s’ha de comunicar amb almenys un mes d’antelació. Així, un lloguer de 900 euros podria arribar als 920 euros amb l’IRAV o als 927 euros amb l’IPC.
En canvi, les hipoteques es mantenen estables. El Banc Central Europeu manté els tipus d’interès en el 2%, en la quarta pausa consecutiva. L’euríbor es va situar al novembre en el 2,21% i es preveu que es mantingui estable, de manera que no s’esperen increments sobtats en les quotes de les hipoteques variables.
Pensions a l’alça i SMI pendent
El salari mínim començarà l'any prorrogat en els 1.184 euros mensuals en 14 pagues, a l’espera d’un acord i d’un nou reial decret. Els funcionaris, en canvi, han vist incrementats els seus salaris un 2,5%, amb efectes retroactius des del gener de 2025, i fins a un 2% addicional el 2026.
Les pensions contributives s’actualitzaran un 2,7%, en línia amb la variació interanual de l’IPC. Això suposarà increments mitjans d’uns 570 euros anuals en les pensions de jubilació i d’uns 500 euros en el conjunt del sistema. També augmentarà l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) un 3%, fins als 801,85 euros mensuals.