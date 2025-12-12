Es confirma l'augment del 2,7% a les pensions per 2026
- La revalorització serà de mitjana d'uns 570 euros més a l'any per a 9,4 milions de persones
- L'IPC es manté en el 2,6% al novembre a Catalunya, amb els ous disparats un 20%
Les pensions es revaloritzaran un 2,7% el 2026, segons la inflació registrada al novembre. Aquesta pujada suposarà uns 40 euros més al mes i 570 euros anuals (en 14 pagues), tenint en compte que la pensió mitjana del sistema és de 1.552 euros.
En total, 9,4 milions de pensionistes es beneficiaran d'aquesta actualització, que manté el compromís de vincular les pensions a l'evolució de l'IPC. La mesura busca preservar el poder adquisitiu en un context d'inflació moderada.
Es manté la inflació
Pel que fa a la inflació, a Catalunya l'Índex de Preus al Consum (IPC) es va mantenir en el 2,6% al novembre, igual que el mes anterior. L'augment del preu de l'electricitat va ser el més baix des del juny, mentre que els ous continuen disparats amb un increment del 20% en un any.
Al conjunt de l'Estat, la variació anual va ser del 3,0%, una dècima menys que a l'octubre. La inflació subjacent, que exclou elements volàtils, va pujar fins al 2,6%, confirmant la tendència de contenció en alguns sectors com electricitat i transport.
L'electricitat ha contribuït a moderar els preus: al novembre, va pujar un 8% respecte a fa un any, per sota de l'11,9% del mes anterior. També s'ha frenat l'encariment del transport (+1,5%) i del cafè (+14,4%), mentre que els ous segueixen liderant les pujades amb un 20% anual.
Revisió dels lloguers
Les dades d'inflació també van vinculades a la revisió dels lloguers. Ara podran pujar fins a un 2,29%, segons l'índex de referència publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). És el més alt que es registra des que es va començar a elaborar aquest indicador el novembre de 2024.
Aquest percentatge -corresponent a novembre de 2025- s'aplica als contractes signats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge, el 25 de maig de 2023. Aquesta xifra, superior a la registrada un mes abans (2,25%), representa a més la sisena pujada mensual consecutiva.