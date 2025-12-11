Així arriben els preus per la taula de Nadal
- El peix i la fruita s’encariran fins a un 8%, mentre que la carn, l’aviram i el producte fresc es mantenen estables
A menys de dues setmanes de Nadal, quan toca parar taula i posar les olles a bullir, els majoristes de Mercabarna estan preparats. Malgrat l’encariment generalitzat dels aliments i els condicionants del clima i les restriccions pesqueres, el mercat majorista preveu una de les millors campanyes dels últims anys.
En total, es distribuiran més de 100.000 tones de producte fresc, un 2% més que el 2024. Enguany els dies 25 i 26 de desembre cauran en cap de setmana, per tant, s'esperen més àpats familiars i més consum fora de casa.
Preus a l’alça: el peix puja un 6% i la fruita un 8%
Els majoristes assumeixen que aquest serà un Nadal marcat per l’augment de preus. El peix i el marisc s’encariran entorn d’un 6%, afectats per les restriccions pesqueres europees i la meteorologia. Tot i això, el gremi assegura que no hi haurà manca de producte, especialment de lluç, rap, calamar, sípia o llamàntol, que continuaran essent els preferits a les taules.
També s’han encarit les fruites, especialment els cítrics, a causa de les pluges de primavera que han reduït l’oferta de taronges i llimones. La bona notícia: el raïm blanc, protagonista de Cap d’Any, baixa de preu en les varietats no envasades.
88.000 tones de fruites i hortalisses i més consum anticipat
El mercat hortofructícola ja ha registrat un augment del 6% en volum comercialitzat durant el 2025, i la previsió de campanya és d’un 2% més que l’any passat, fins a les 88.000 tones.
Els majoristes assenyalen que moltes famílies i restauradors han començat a comprar amb antelació, ja des de l’octubre en el cas del peix congelable, i des de finals de novembre en la carn, per esquivar els encariments i evitar aglomeracions.
La carn i l'aviram mantenen els preus
El sector carni preveu una campanya especialment positiva: s’esperen increments d’entre el 8% i el 10% en vedella, xai i cabrit, amb unes 2.200 tones distribuïdes.
El brot de pesta porcina africana no representarà cap impacte en les vendes, ja que Mercabarna no comercialitza porc, i el sector demana tranquil·litat: la qualitat i la seguretat dels productes estan garantides.
Pel que fa a l’aviram selecte, es preveu una pujada del 8% en les vendes, en un segment que viu la seva “renaixença” gràcies a la criança tradicional a l’aire lliure.
Els majoristes reivindiquen el producte fresc
Des d’Assocome, el vicepresident Pere Prats ha aprofitat la presentació de campanya per reivindicar el producte fresc i de proximitat davant l’increment del consum de plats preparats. Recorda que es treballa tot l’any perquè “no falti de res a les taules catalanes”.
I un últim consell de cara a la butxaca: Llum Ortega, del Gremi del Peix, recomana “fer mercat i deixar-se assessorar pels professionals” per aconseguir el millor producte al millor preu.