Catalunya blinda la 'zona zero' per frenar la pesta porcina
- El Govern tanca físicament el perímetre dels 6 km de la PPA per intensificar les captures de senglars
- Ordeig diu que en els pròxims dies es convocarà la Taula del Senglar on es proposarà el calendari d'actuacions del 2026
Catalunya reforça les mesures contra la pesta porcina africana (PPA) amb el tancament físic del radi de 6 km a la 'zona zero' de Cerdanyola del Vallès. L'objectiu és intensificar la captura de senglars per evitar la propagació del virus, que fins ara es manté controlat amb 13 casos confirmats, tots dins del primer perímetre.
El conseller Òscar Ordeig ha destacat que, després de 14 dies, no s'han detectat nous positius i que les anàlisis a porcs domèstics de 55 granges properes han resultat negatives. Ha atribuït aquest èxit al "lideratge conjunt" entre administracions, sector porcí, cossos de seguretat i ciutadania.
“🐗 Òscar Ordeig confirma el "tancament físic" del perímetre de 6 kilòmetres de la zona 0 de pesta porcina per "intensificar les captures i sacrifici de senglars" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/sL6Rlodk3g“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 11, 2025
Reduir a la meitat els senglars
El Govern prepara un pla per reduir a la meitat la població de senglars a Catalunya, que actualment supera els 125.000 exemplars amb una densitat mitjana de 6,3 per km². La Mesa del Senglar establirà el calendari i les quantitats de captures per al 2026, amb la col·laboració de caçadors sota criteris científics.
Les restriccions d'accés al parc natural de Collserola continuaran fins al 14 de desembre, mentre s'investiga l'origen del brot. Experts europeus analitzen mostres al centre IRTA-CReSA, situat a la UAB, per determinar si el focus podria haver sorgit d'aquest laboratori. El conseller demana prudència fins a tenir resultats concloents.