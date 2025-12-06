El Govern encarrega una auditoria per esbrinar si la pesta va sortir d'un laboratori
- Un miler d'efectius controlen els accessos al medi natural en els 91 municipis afectats per restriccions, però sense sancions
- La carn dels 80.000 porcs que hi ha a les 55 granges confinades es podrà vendre a tot el territori espanyol
Encara no s'ha pogut determinar com es van infectar els primers porcs senglars que van aparèixer morts a Collserola, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès. El Ministeri d’Agricultura ha obert una investigació després d’haver rebut l’informe del laboratori de referència de la UE.
L'estudi, que analitza el genoma del virus i el compara amb altres brots detectats a Europa, indica que tots els virus que circulen actualment a la UE no pertanyen al mateix grup genètic que el del cas català, que és "molt similar" al grup que va circular a Geòrgia el 2007. "La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes", apunten.
Aquesta conclusió ha alimentat la hipòtesi que el virus de la pesta porcina africana que ha matat almenys 13 porcs senglars podria haver sortit d'alguna de les instal·lacions científiques de la zona que treballen amb aquest material. Per aclarir-ho, el president de la Generalitat ha anunciat aquest dissabte que ha encarregat una auditoria a l'IRTA-CReSA per revisar les instal·lacions i els protocols de funcionament dels seus centres situats en el perímetre de 20 quilòmetres del focus inicial de la infecció.
Salvador Illa assegura tenir tota la "confiança" en la feina que es fa des de l'IRTA-CReSA, però com que no es pot descartar cap hipòtesi sobre l'origen del brot creu que és millor fer tot el possible per esvair els dubtes.
El president català ha visitat el centre de comandament avançat del dispositiu de contenció, a la seu del Cos dels Agents Rurals a la Finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, des d'on ha brindat novament tot el suport del Govern al sector porcí. Ara bé, ha deixat clar que les ajudes que es donin estaran condicionades a que es mantingui l'ocupació, o sigui els llocs de treball. "És un sector molt professional que està fent les coses ben fetes i les ajudes les donarem perquè puguin mantenir la capacitat productiva", ha dit Salvador Illa.
Restriccions a 91 municipis
Per continuar gestionant de la millora manera aquesta crisi, el president de la Generalitat ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania i, en aquest sentit, a fer cas de les indicacions donades per les autoritats i no saltar-se les prohibicions. Divendres es va publicar una resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) on s'indica que fins al 14 de desembre està prohibit accedir al medi natural en un total de 91 municipis de la província de Barcelona, que es corresponen amb la llista publicada per la Comissió Europea. L'abast de les restriccions té a veure, sobretot, amb les activitats relacionades amb l'oci, la caça i forestals, que estan completament prohibides.
El Govern també ha decidit canviar de nomenclatura i ara diferencia entre la zona d'alt risc, que inclou 12 municipis, i la zona de baix risc, on n'hi ha 79. Es tracta d'una manera més clara de delimitar les zones afectades perquè la població tingui més clar on no es pot anar.
Així doncs, mentre estigui vigent aquesta resolució, no es pot accedir als parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, els prats i camps de conreu i prats fora dels nuclis urbans dels municipis de la zona afectada. L’activitat agrària sí que estarà permesa. Si per arribar a un habitatge, un restaurant o una instal·lació esportiva, com una hípica, és indispensable passar per un bosc, els ciutadans ho podran fer, però serà necessari desinfectar el vehicle de transport.
La Generalitat s'ha compromès a facilitar punts de desinfecció i donar recomanacions a les empreses i veïns. Fins ara, aquestes restriccions s’aplicaven només en un radi de 6 quilòmetres del focus inicial i a la resta de municipis de la zona de vigilància es parlava de recomanacions.
Hi ha al volant d'un miler d'efectius per controlar que les restriccions es compleixen. Un dispositiu que es mostra “flexible” i que anirà canviant per adaptar-se a les noves limitacions. Amb tot, la nova delimitació afecta altres parcs naturals que no són Collserola, com el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on hi ha cims molt concorreguts com La Mola.
Segons el departament, no està previst que els Mossos d’Esquadra posin multes, en un context en què el Govern apel·la a la responsabilitat individual de la ciutadania per continuar amb la normativa. La Generalitat insisteix que cal reduir els desplaçaments en la zona infectada, i no sortir a córrer o en bici.
L’executiu català justifica l’ampliació de les prohibicions davant d’un cap de setmana llarg en el que s’espera molta mobilitat a Catalunya. Així mateix, creu que aquestes noves mesures poden donar un molt bon resultat i millorar la situació. Fins al moment, s’han trobat 13 porcs senglars positius en la malaltia, tots dins de la zona d’alt risc, és a dir, en els primers 6 quilòmetres des del focus.
Els Agents Rurals van trobar divendres dos senglars més morts dins d'aquesta zona, cosa que eleva a 52 la xifra total de porcs morts que s'han portat a analitzar. Segons el cap de l'àrea regional a Barcelona, Jaume Torralba, els dos exemplars estaven al límit de l'impàs entre la primera i la segona corona de seguretat, i ha apuntat que hi ha una "alta probabilitat" que dins el primer radi tots estiguin infectats, de manera que esperen que morin progressivament.
Pel que fa al segon radi, que abasta uns 20 quilòmetres, es treballa amb la hipòtesi que pugui aparèixer algun senglar infectat, motiu pel qual estudien crear un tercer perímetre de seguretat, que no condicionaria el pas de persones al medi natural.
El sector respira més tranquil
La setmana que ve es començaran a sacrificar els 30.000 animals de les granges que hi ha al voltant d'on van aparèixer els primers porcs senglars morts per la pesta. És una acció que s'havia reclamat des de Mercolleida, la llotja de referència dels preus del porcí, i que es va abordar en la reunió que divendres al vespre van mantenir representants del món carni amb el Govern per fer seguiment del brot.
Després de la trobada, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) van explicar que començaran a donar sortida als animals "que són perfectament comercials, estan tots analitzats i són tots lliures de malalties". Les dues entitats coincideixen que s'estan fent accions "rellevants i ben coordinades" per paliar l'impacte de la crisi.
Sindicats i organitzacions del sector agrari calculen que uns 11.000 llocs de treball, repartits en bona part entre granges i escorxadors, depenen de com evolucioni la difusió del virus de la pesta porcina africana. Fins ara només ha transcendit la suspensió temporal d'uns centenars de contractes, però si la pesta acabés afectant animals fora del radi actual i entrés a les granges l'impacte econòmic per als productors seria força més gran i els acomiadaments també.