Inquietud al sector porcí per la suspensió de 458 contractes a Osona
- Els sindicats exigeixen que els ajuts públics serveixin per protegir l’ocupació
- El preu del porc continua a la baixa: Mercolleida aprova abaixar 10 cèntims més
Creix la preocupació entre els treballadors del sector porcí arran de la suspensió de contractes de 458 empleats en un escorxador de Santa Eugènia de Berga, a Osona. La decisió arriba només dos dies després que el mateix Grupo Jorge prescindís de 300 treballadors temporals contractats a través d’una ETT.
Es tracta de les primeres conseqüències laborals greus provocades pel brot de pesta porcina africana (PPA), que acumula 13 casos a Catalunya, i que amenaça un sector que dona feina a entre 15.000 i 20.000 persones.
Els sindicats pressionen el Departament de Treball perquè els ajuts públics es destinin a mantenir els llocs de feina, mentre el mercat continua castigant el preu del porc. La llotja de Mercolleida ha aprovat una nova caiguda de 10 cèntims per quilo.
Suspensió temporal de 458 contractes
458 treballadors de l'ETT GCT Plus i que prestaven serveis per diverses empreses del Grupo Jorge -Le Porc, Rivasam, MarcJoan i Productos Porcinos-, han estat inclosos en un expedient de treball temporal per força major (ERTO), la qual cosa el suposa la suspensió temporal amb prestació d'atur, però sense perdre el lloc de feina.
L’autoritat laboral té ara cinc dies hàbils —fins dijous vinent— per aprovar o rebutjar l’expedient.
L’alcalde de Santa Eugènia, Xavier Fernández, en converses amb l’empresa assegura que els treballadors seran reincorporats tan aviat com sigui possible. A més a més, ha activat els serveis socials municipals i ha alertat que la situació és especialment delicada perquè una part important dels afectats són treballadors migrants.
Un sector precaritzat
CCOO ha expressat la seva “màxima preocupació” pels efectes que la PPA pot tenir en l’ocupació en un sector “històricament marcat per la precarietat, la temporalitat i les externalitzacions”.
El sindicat adverteix que no permetrà que la crisi sanitària s’utilitzi per justificar ajustos de plantilla encoberts ni ERTO que no estiguin estrictament vinculats a causes sanitàries. Demanen transparència immediata i una revisió exhaustiva dels expedients.
Paral·lelament, asseguren que el Govern treballa en mesures de suport financer, ajudes específiques i un fons de contingència per esmorteir l’impacte sobre el sector.
Osona, fora de les restriccions
Osona va ser una de les que la Comissió Europea va retirar dijous passat de la llista de zones limitades, juntament amb el Bages i el Segrià. Tot i això, continua sent especialment vulnerable: concentra l’11,3% de tot el bestiar porcí de Catalunya i una restricció d’activitat podria tenir conseqüències greus.
Per la seva banda, CCOO critica que, amb les noves delimitacions marcades per Brussel·les, el Grupo Jorge no hagi rectificat. La companyia té uns 6.000 treballadors i és un dels principals exportadors de porcí de l’Estat.
La carn de porc abaixa 10 cèntims més
Mercolleida ha aprovat una nova rebaixa de 10 cèntims per quilo en el preu de la carn de porc i avisa que la situació “continua sent greu”, tot i algunes negociacions bilaterals amb països com la Xina. La caiguda de les exportacions està provocant un excés de producte que s’acumula als magatzems i corre el risc d’acabar malbaratat si no es pot donar sortida a l’exterior.
El director general de la llotja, Miquel Àngel Bergés, alerta que els escorxadors es quedaran sense espai per a la carn congelada en qüestió de dies si la situació no es reverteix.
Bergés considera “bàsic” sacrificar els porcs senglars dins del radi de 20 quilòmetres del brot i també els 30.000 porcs d’engreix de les granges pròximes, per frenar l’expansió del virus i evitar un col·lapse major del sector.