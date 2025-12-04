Brussel·les declara zona infectada per pesta porcina 91 municipis de Barcelona
- Les mesures de control de Brussel·les s'aplicaran fins al 28 de febrer
- Els Agents Rurals amplien als 20 quilòmetres l'àrea de recerca de senglars morts
La Comissió Europea ha ampliat la zona infectada per pesta porcina africana a 91 municipis de 8 comarques de la província de Barcelona, fet que implica restriccions d’exportació al conjunt de països comunitaris. La mesura s’aplicarà fins al 28 de febrer del 2026.
El llistat publicat per Brussel·les, en línia amb la Generalitat i el Ministeri d’Agricultura, inclou municipis del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia i Bages. Tot i pertànyer a la demarcació de Barcelona, Osona i el Lluçanès queden fora de la zona afectada.
Les més de 600 granges que hi ha al territori celebren la decisió, però avisen que no soluciona el problema. També queda sense restriccions la majoria de municipis del Bages. És, juntament amb Osona, el nucli de la indústria càrnia de Barcelona. La decisió és clau per salvar part dels més de 200 milions d'euros anuals que genera el porc a la província.
Amplien la zona de rastreig
Mentrestant, els Agents Rurals intensifiquen la cerca de porcs senglars a la zona de vigilància, on ja s’han trobat mig centenar d’exemplars morts des de l’inici del brot. Aquest dimecres s'ha ampliat l’àrea de cerca d’exemplars de porc senglar morts a l’àrea de vigilància que va dels sis als vint quilòmetres del punt on es van trobar els primers animals infectats. En total treballen a la zona un miler d'efectius.
“🐗 Brot de pesta porcina africana: segueixen les tasques de recerca de senglars morts | @DavidRi0l— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 4, 2025
➕ Info: https://t.co/qq0n0O2fRD pic.twitter.com/Z6hHufEh5q“
Aquest dijous s’incorporen cinc binomis canins procedents de la Comunitat de Madrid per reforçar el dispositiu, mentre s’espera el vistiplau de la UE per iniciar les captures i sacrifici dels animals. També s'han incorporat unitats canines d'Andorra. Les trucades rebudes al 112 per alertar d'animals morts o dubtes sobre la crisi ja són 876.
Ús de drons amb càmeres tèrmiques
El cos d’Agents Rurals utilitza drons amb càmeres tèrmiques per localitzar senglars vius o morts a l’epicentre de la zona afectada per la pesta porcina africana (PPA). Els dispositius sobrevolen la zona juntament amb equips dels Mossos d’Esquadra i la Unitat Militar d’Emergències (UME), mentre els equips de terra han pentinat ja el radi principal de sis quilòmetres.
Segons el sotsinspector Quico Rivera, responsable del grup de suport aeri, els drons permeten una ubicació precisa dels animals. Si es detecta un exemplar mort o amb símptomes de la malaltia, s’activa un equip especialitzat que procedeix al sacrifici i extracció amb totes les mesures de bioseguretat.
Minimitzar l'impacte econòmic
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, també ha defensat la coordinació amb Brussel·les. En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat davant el brot: "Els moments són difícils, les conseqüències econòmiques seran importants".
En aquest sentit, Ordeig ha demanat a les principals empreses exportadores de porcí que minimitzin l'impacte en l'ocupació i el sector per "no generar un efecte contagi": "Necessitem que aguantin aquest període transitori".
El conseller d'Agricultura ha anunciat també una campanya de comunicació per fer pedagogia sobre el consumidor final i "oferir la màxima transparència" per minimitzar l'impacte de la crisi sobre el consum de carn de porcí.
Illa promet mesures per blindar el sector
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantit que el Govern posarà en marxa “les mesures necessàries” per mantenir i millorar el posicionament del sector porcí davant la crisi provocada pel brot de pesta porcina. Illa ha reiterat el suport institucional per evitar que la PPA impacti en les exportacions i en la reputació internacional del sector.
Des de Mèxic, on fa una visita institucional, Illa ha reivindicat que el sector porcí i carni català és “un dels més excel·lents del món” per la seva qualitat, responsabilitat, tradició i cura dels animals. El Govern assegura que treballarà per preservar aquest prestigi i donar resposta immediata a la crisi.