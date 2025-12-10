El Govern crearà la Taula del Senglar per reduir la població a la meitat
- Òscar Ordeig anuncia la creació d'una taula de coordinació sectorial per reduir a la meitat els 125.000 senglars
- El conseller d'Agricultura confirma que totes les PCR en granges són negatives i el virus no ha entrat al circuit comercial
El Govern català ha anunciat la creació de la Taula del Senglar de Catalunya amb l’objectiu de reduir a la meitat la població actual, que xifra en 125.000 senglars. El conseller Òscar Ordeig ha explicat al Parlament que aquest espai de governança reunirà administracions, col·lectius territorials i caçadors, seguint el model aplicat a Collserola, on ja es va aconseguir reduir la densitat.
"Òscar Ordeig anuncia al Parlament la creació de "la taula del senglar de Catalunya per reduir a la meitat el nombre de porcs senglars"
Segons Ordeig, la xifra de senglars pot arribar als 180.000 individus a l’estiu, coincidint amb l’època de cria. Per això, el Govern també preveu ajudes per ampliar els punts logístics destinats a gestionar la carn de caça i actualitzar els existents, amb l’objectiu de controlar la sobrepoblació i minimitzar riscos sanitaris.
Granges sense pesta
Pel que fa al brot de pesta porcina africana (PPA), el conseller ha confirmat que totes les PCR realitzades en les granges dins i fora del radi de 20 quilòmetres han estat negatives. “El virus no ha entrat en cap granja ni en cap circuit comercial”, ha assegurat, qualificant-ho de “gran notícia” per al sector.
Els positius es mantenen en 13 casos en fauna salvatge, i Ordeig ha destacat la transparència en la comunicació d’aquestes dades, que són clau per negociar amb els mercats internacionals i garantir la continuïtat de les exportacions.
El conseller d'Agricultura també ha demanat prudència i màxima transparència sobre les especulacions que relacionen l'origen del brot a les obres que s'estan fent al laboratori CREA de Cerdanyola. Ordeig ha advertit que les obres "s'estan fent al costat i no dins les instal·lacions". En tot cas, la Generalitat ha demanat que s'investigui aquesta hipòtesi per descartar-ho com a causa.
El ministre Planas al Congrés
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, ha defensat al Congrés la gestió de la crisi de la pesta porcina, subratllant la contundència amb què s’ha actuat i la bona coordinació amb la Generalitat. Segons Planas, s’ha evitat que la malaltia arribi a les granges i que la por afecti els mercats.
Planas ha destacat la intervenció de la UME i el Seprona, així com la creació d’un comitè científic per investigar l’origen del brot i extreure lliçons per a futures crisis. L’objectiu immediat és eliminar el focus i obrir els mercats de Japó i Filipines, tot i les crítiques de PP i Junts per la falta de previsió.
Els ramaders del boví demanen coordinació
Els ramaders del sector boví, que aquest any han patit la dermatosi nodular, envien un missatge clar al sector porcí: la coordinació entre institucions i productors és essencial per superar qualsevol crisi agroalimentària. Recorden que la resposta conjunta és la millor manera de minimitzar l’impacte econòmic i sanitari.
Aquest avís arriba en plena crisi de la pesta porcina, amb el Govern i els sindicats treballant per contenir el brot. Els ramaders insisteixen que la unitat i la planificació són imprescindibles per garantir la seguretat alimentària i la continuïtat del sector.
"El sector boví alerta: la coordinació entre institucions i ramaders és clau per superar crisis com la pesta porcina"