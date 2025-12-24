Detectat un focus de grip aviària a una granja de Lleida
- Agricultura estableix restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades
El Govern ha anunciat la detecció d'un focus de grip aviària en una granja de les comarques de Ponent. L’aparició d’aquest positiu ha obligat a activar l’alerta sanitària i a establir restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades. També es farà vigilància reforçada a un radi de 3 km del focus.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig ha remarcat que la malaltia és “molt contagiosa, molt mortal i d’erradicació obligatòria”, i tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous; cal prendre mesures. Entre elles, se sacrificaran totes les aus de la granja afectada.
De moment, la bona notícia, segons remarca, és que no hi ha cap granja d’aviram a un radi d’1 km del focus, fet que preveu que faciliti la contenció de la malaltia.