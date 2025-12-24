Enlaces accesibilidad
Detectat un focus de grip aviària a una granja de Lleida

  • Agricultura estableix restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades
Imatge d'arxiu de gallines a una granja.
Yael Carrasco
El Govern ha anunciat la detecció d'un focus de grip aviària en una granja de les comarques de Ponent. L’aparició d’aquest positiu ha obligat a activar l’alerta sanitària i a establir restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades. També es farà vigilància reforçada a un radi de 3 km del focus.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig ha remarcat que la malaltia és “molt contagiosa, molt mortal i d’erradicació obligatòria”, i tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous; cal prendre mesures. Entre elles, se sacrificaran totes les aus de la granja afectada.

De moment, la bona notícia, segons remarca, és que no hi ha cap granja d’aviram a un radi d’1 km del focus, fet que preveu que faciliti la contenció de la malaltia.

