La Fira del Gall de Vilafranca confia en un permís especial per esquivar la grip aviària
- L’Ajuntament garanteix la celebració de l’esdeveniment històric i fa una crida a la “prudència”
- La crisi sanitària també afecta la Fira Avícola Raça Prat del Llobregat, prevista el darrer cap de setmana de novembre
"La 361ª Fira del Gall es farà”. “Si serà amb exposició d’aviram viu o no, és el que caldrà determinar”. Així de contundents s'han expressat els organitzadors de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.
A l'espera d'un permís especial
A tot just un mes de la celebració, es confia amb un permís especial de la Generalitat, malgrat les restriccions per la grip aviària. Això permetria mantenir l’exposició i venda dels 240 pollastres vius que cada any formen part d’aquesta cita històrica. El fet que la mostra se celebri en un pavelló tancat des del 2022 juga a favor de l’organització.
El consistori ha presentat el programa d’actes per als dies 20 i 21 de desembre, fent una crida a la “prudència” davant l’evolució de la grip. L’alcalde, Francisco Romero, assegura que “si es mantenen els pronòstics, podrem tenir aviram viu” i confia que la situació millori en les pròximes setmanes. Tot i això, admet que hi ha “elements que no controlem”.
També pendents al Prat
La crisi sanitària també afecta la Fira Avícola Raça Prat del Llobregat, prevista d’aquí a quinze dies. L’Ajuntament insisteix que el certamen es farà “hi hagi o no aviram”, perquè és un esdeveniment que va més enllà del producte. Els productors, però, són més pessimistes i alerten que sense animals la fira “perd sentit” | Informa: Joana Sendra
De moment, els consistoris han fet analítiques als pollastres i recorden que l’aviram està confinat des de fa setmanes i que les fires se celebren en espais tancats, sense contacte amb aus salvatges. Tant Vilafranca com El Prat esperen les decisions definitives de la Generalitat en plena crisi per la grip aviària.