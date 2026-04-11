Salvador Illa rebutja qualsevol acord del PSC amb l'extrema dreta arran del cas de Ripoll

  • Illa critica veladament l’abstenció del PSC a Ripoll i referma que els socialistes no faran acords amb discursos d’intolerància
  • El president català assegura que avui "ser progressista s’ha convertit en una urgència moral”
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, durant el Congrés Nacional del partit. EFE
Marc Guasch Ferreiro

El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat crític amb la decisió dels dos regidors socialistes a l’Ajuntament de Ripoll d’abstenir-se per facilitar l’aprovació dels pressupostos de l’alcaldessa d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Després de la polèmica, tots dos van posar els seus càrrecs a disposició del partit en admetre l’error.

Línies vermelles amb l’extrema dreta

Durant la reunió del Consell Nacional del PSC, Illa s’hi ha referit de manera velada, sense citar-los directament, però amb un missatge contundent: “Mai, mai, ens trobaran als socialistes en acords amb aquells que fan apologia de la intolerància i de la divisió”. El líder socialista ha volgut deixar clar que el partit no amagarà la veritat i continuarà defensant el diàleg i els acords per millorar la convivència.

Illa també ha alertat de l’auge dels autoritarismes i ha fet una crida a no caure en la resignació ni en les mentides que, segons ha dit, difonen aquestes forces. Ha remarcat que no es pot assumir que “no hi ha res a fer” i ha defensat la necessitat de plantar cara als discursos que fomenten la por i la divisió social.

Una “urgència moral”

En una part central del discurs, el president ha carregat contra l’extrema dreta, a qui acusa de “posar en risc el món” i d’intentar que la ciutadania cregui en solucions màgiques. Illa ha donat suport a la petició del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de suspendre els acords d’Europa amb Israel, assegurant que “no es negocia amb els valors”.

Ha afirmat que, davant els conflictes internacionals i les polítiques de dirigents com Trump, Putin o Netanyahu, “avui ser progressista s’ha convertit en una urgència moral”.

Missatge cap a Andalusia

A l’inici de la seva intervenció, Illa ha recordat Carme Chacón i els orígens andalusos de la seva família per expressar el seu suport a María Jesús Montero en la cursa per la presidència de la Junta d’Andalusia.

Ha demanat trencar el mite de l’enfrontament entre territoris i ha defensat que Catalunya i Andalusia sumen més quan van agermanades, assegurant que Andalusia necessita “un govern progressista liderat per Montero”.

