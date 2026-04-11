Salvador Illa rebutja qualsevol acord del PSC amb l'extrema dreta arran del cas de Ripoll
- Illa critica veladament l’abstenció del PSC a Ripoll i referma que els socialistes no faran acords amb discursos d’intolerància
- El president català assegura que avui "ser progressista s’ha convertit en una urgència moral”
El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat crític amb la decisió dels dos regidors socialistes a l’Ajuntament de Ripoll d’abstenir-se per facilitar l’aprovació dels pressupostos de l’alcaldessa d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Després de la polèmica, tots dos van posar els seus càrrecs a disposició del partit en admetre l’error.
Línies vermelles amb l’extrema dreta
Durant la reunió del Consell Nacional del PSC, Illa s’hi ha referit de manera velada, sense citar-los directament, però amb un missatge contundent: “Mai, mai, ens trobaran als socialistes en acords amb aquells que fan apologia de la intolerància i de la divisió”. El líder socialista ha volgut deixar clar que el partit no amagarà la veritat i continuarà defensant el diàleg i els acords per millorar la convivència.
“🏛️ Salvador Illa critica veladament l'abstenció del PSC a Ripoll: "Als socialistes mai ens trobaran en acords amb qui fa apologia de la intolerància i la divisió" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/zFC6SwUh97“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 11, 2026
Illa també ha alertat de l’auge dels autoritarismes i ha fet una crida a no caure en la resignació ni en les mentides que, segons ha dit, difonen aquestes forces. Ha remarcat que no es pot assumir que “no hi ha res a fer” i ha defensat la necessitat de plantar cara als discursos que fomenten la por i la divisió social.
Una “urgència moral”
En una part central del discurs, el president ha carregat contra l’extrema dreta, a qui acusa de “posar en risc el món” i d’intentar que la ciutadania cregui en solucions màgiques. Illa ha donat suport a la petició del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de suspendre els acords d’Europa amb Israel, assegurant que “no es negocia amb els valors”.
Ha afirmat que, davant els conflictes internacionals i les polítiques de dirigents com Trump, Putin o Netanyahu, “avui ser progressista s’ha convertit en una urgència moral”.
“🏛️ Salvador Illa assegura que "ser progressista s'ha convertit en una "urgència moral" i "un far de confiança" davant "el model de crueltat" de l'extrema dreta | @socialistes_cat @RTVECatalunya pic.twitter.com/Nr6e7zPjdr“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 11, 2026
Missatge cap a Andalusia
A l’inici de la seva intervenció, Illa ha recordat Carme Chacón i els orígens andalusos de la seva família per expressar el seu suport a María Jesús Montero en la cursa per la presidència de la Junta d’Andalusia.
Ha demanat trencar el mite de l’enfrontament entre territoris i ha defensat que Catalunya i Andalusia sumen més quan van agermanades, assegurant que Andalusia necessita “un govern progressista liderat per Montero”.
“🏛️ Salvador Illa defensa que els @socialistes_cat volen el millor per Catalunya i Andalusia— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 11, 2026
🗣️ "Alguns pensen que és incompatible, però agermanades sumen més que enfrontades" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/gVvvQQJL1y“