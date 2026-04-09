Illa i Puente analitzen les millores a Rodalies, el traspàs de l'R1 i l'impacte del canvi climàtic a la xarxa ferroviària
- És la primera trobada entre president de la Generalitat i el ministre de Transports des de l'accident de Gelida
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, s’han trobat aquest dijous al Palau de la Generalitat. La reunió s'ha allargat durant aproximadament una hora i s’ha desenvolupat en un ambient de màxima col·laboració entre les dues institucions. Es tracta de la primera trobada prop de tres mesos després de l’accident de Gelida, on va morir un maquinista, i de l’esclat de la crisi de Rodalies.
Millores a Rodalies i traspàs de l'R1
Durant la reunió, s’ha abordat la situació de Rodalies i el gran nombre d’obres de millora a la xarxa ferroviària, així com els treballs pendents per culminar el traspàs de l’R1 a la Generalitat. També s’han tractat les actuacions necessàries per fer front a l’impacte del canvi climàtic sobre la infraestructura ferroviària.
Segons fonts de Presidència i del Ministeri, la trobada ha estat "cordial i de màxima col·laboració institucional". A primera hora, hi eren presents només Illa i Puente, i posteriorment s’hi han incorporat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat de Transports, Antonio Santano.
Missatge a X sobre inversions i servei
En un missatge a la xarxa X, Illa ha destacat que treballen conjuntament amb el Ministeri per “millorar el servei de Rodalies amb inversions importants per garantir el manteniment i la modernització de la infraestructura ferroviària”. Ha subratllat: “Tenim un objectiu: oferir un servei a l’altura del que Catalunya necessita”.