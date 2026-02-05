Els catalans tornen a suspendre Rodalies amb un 4,2
- L'enquesta del CEO confirma que els catalans suspenen Rodalies per segon any
- El Govern obté un 5,1 sobre 10 en valoració ciutadana, tres dècimes més que el 2024
- L'executiu aprova en cultura i llengua catalana, sanitat o educació, i suspèn en lluita contra la pobresa i seguretat
Els catalans tornen a suspendre Rodalies, que rep un 4,2 sobre 10 a l’enquesta anual del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Són tres dècimes menys que l’any passat i queda lluny de l’aprovat que havia obtingut els dos anys anteriors. La mostra, amb més de 3.200 participants, es va recollir entre octubre i desembre, abans de l’accident de Gelida i de les dues setmanes d’incidències que han marcat l’actualitat ferroviària.
Qui n’és responsable? Generalitat o Estat
Sobre qui ha de millorar Rodalies, la ciutadania es divideix: el 55% creu que és responsabilitat de la Generalitat, mentre que el 41% apunta al govern espanyol. Els usuaris més crítics són els que utilitzen Rodalies per feina o estudis, que només li posen un 3,3.
Valoració de la resta de serveis públics
Pel que fa a la resta de serveis, la nota més alta és per a l’ensenyament concertat (7,6), seguit de l’ensenyament públic, els hospitals públics i els Mossos d’Esquadra (tots amb 6,8). L’administració de justícia tanca el rànquing, però aprova amb un 5,3. Serveis com els CAP, les oficines de la Generalitat, els serveis socials, els tràmits en línia o el SOC obtenen notes al voltant del 6,5.
Els catalans aproven àmbits com la promoció de la cultura, la llengua catalana, l’ensenyament i la sanitat pública. En canvi, els principals suspensos recauen en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i en les polítiques de seguretat, dos dels camps percebut com més insuficients per la ciutadania.
El Govern, millor valorat: la nota més alta des del 2016
El Govern obté una nota global de 5,1, un resultat superior al 4,8 del 2024 i al 5 del 2023, i que es converteix en la millor valoració des del 2016, durant l’etapa de Carles Puigdemont.
L’executiu de Salvador Illa rep l’aprovat dels simpatitzants de tots els partits excepte Vox, CUP i Aliança. En conjunt, el 64% aprova la seva gestió, amb percentatges que arriben al 80% entre comuns, PSC i ERC, i al 60% entre Junts i PP.