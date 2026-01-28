Dalmau reclama convertir la crisi de Rodalies en un punt d'inflexió per refundar el servei
- Junts per Catalunya emplaça al Govern a aturar el traspàs de Rodalies per excluir a Renfe
- JxCat, ERC, PP, Vox i la CUP demanen la dimissió de la consellera Paneque i el ministre Puente
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, que exerceix la presidència en funcions, ha proposat al Parlament un pacte de país per impulsar la refundació del sistema de Rodalies. La proposta inclou un full de ruta basat en la millora d’infraestructures, la renovació de la flota de trens i l’enfortiment de la governança, amb el traspàs a l’empresa mixta entre la Generalitat i Renfe.
Dalmau ha admès que la crisi de Rodalies, iniciada fa just una setmana, ha estat “llarga i complexa”, però ha defensat la resposta responsable del Govern. Ha fet una crida a no caure en el derrotisme i a transformar la situació actual en un punt d’inflexió que permeti revertir dècades de problemes acumulats al servei ferroviari.
Defensa de l’actuació del Govern
Durant la seva intervenció davant el ple, el conseller ha assegurat que el Govern planteja la seva proposta “sense apriorismes ni tacticisme polític”. Ha subratllat que treballar conjuntament és la clau per trobar solucions i ha posat el focus en tres eixos essencials: trens, vies i gestió. En aquest sentit, ha remarcat que el Govern ha triplicat les inversions des que és al capdavant.
Dalmau ha repassat la cronologia de la crisi des de l’accident de l’R4 i ha defensat les alternatives impulsades posant “tots els recursos al seu abast”. Ha destacat el paper exigent del Govern davant Renfe, Adif i l’Executiu central, i ha reiterat el suport a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en plena tempesta política i mediàtica.
Peticions de cessament i pròrroga dels abonaments
Prèviament, durant la sessió de control, Junts, ERC, PP, Vox i la CUP han exigit al Parlament la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en el marc de la crisi de Rodalies. Junts i ERC han remarcat la necessitat d’un canvi de gestió i d’invertir per revertir la desinversió acumulada al sistema ferroviari.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que el Govern actua per garantir el dret a la mobilitat i la seguretat dels usuaris, assegurant que ja s’està avançant en solucions. Dalmau ha confirmat que les bonificacions del transport públic es mantindran fins al final de la legislatura i ha fet una crida als grups parlamentaris per col·laborar en la resolució de la crisi.
Junts exigeix frenar el traspàs de Rodalies
La líder de JxCat al Parlament, Mònica Sales, ha demanat al Govern que aturi l’actual proposta de traspàs de Rodalies, perquè consideren que no garanteix un model “efectiu” i rebutgen que Renfe tingui un paper majoritari a l’empresa mixta.
Durant la compareixença del conseller de Presidència, Albert Dalmau, Sales ha reiterat la petició de dimissió de Sílvia Paneque: "Calen dimissions de primer nivell". També ha anunciat que portaran al pròxim ple una votació per reclamar un traspàs “100% català”.
Sales també ha apel·lat al PSC perquè sumi els seus diputats a un “front comú” per impulsar un traspàs “real i efectiu”. Ha assegurat que l’actual crisi ferroviària confirma un “col·lapse anunciat” i ha defensat que, segons Junts, qui “no ha sabut gestionar el desastre” no pot liderar la resposta institucional.
ERC reclama que l’Estat pagui el cost del caos
La portaveu d’ERC, Ester Capella, ha instat el Govern a exigir a l’Estat que assumeixi el cost econòmic i les responsabilitats derivades de la crisi de Rodalies. Capella ha reclamat un informe de sobrecost que quantifiqui l’impacte dels efectes “elevadíssims” del col·lapse ferroviari, incloent-hi els plans alternatius de transport, l’augment de freqüències als FGC, l’obertura de peatges, i les afectacions en l’àmbit laboral i educatiu.
Capella ha subratllat que l’actual situació evidencia la necessitat de prioritzar la millora del servei ferroviari per davant d’altres projectes, com l’ampliació del Prat. Pels republicans "el traspàs de Rodalies és la solució" i demana al Govern "no fer de parallamps per no rostir-se".
El PPC no veu Paneque "moralment autoritzada" per seguir
El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat que la consellera de Territori no està "moralment ni políticament autoritzada" per "liderar les reformes" que necessita Rodalies Fernández ha reiterat les peticions de dimissió de Puente i Paneque per haver “venut fum” abans de l’esclat del col·lapse ferroviari.
Fernández també ha acusat ERC i Junts de ser “cooperadors necessaris” en la crisi de Rodalies, afirmant que mantenen càrrecs de responsabilitat en el sector.
Evitable per Vox
El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha anunciat que el seu partit ha sol·licitat personar-se com a acusació popular pels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz. Assegura que tant el caos com la mort del maquinista a Gelida "eren evitables" i ha assenyalat que el sindicat de maquinistes va alertar a primera hora de la tarda del perill que suposava circular en aquelles condicions.
Garriga també ha atribuït responsabilitats als grups Junts, ERC i Comuns, als quals considera actors que han facilitat la continuïtat dels governs socialistes i ha demanat la dmissió de tot el govern. "No n'hi ha prou amb les dimissions de caps de turc, de càrrecs intermedis, sinó el que necessitem i de manera urgent és que es vagin tots vostès", ha sostingut aquest dimecres en el ple del Parlament, en resposta a la compareixença de Dalmau.
Els Comuns reclamen més autoritat del Govern
La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al conseller de Presidència, Albert Dalmau, que deixi clar a Renfe i Adif que les decisions de l’empresa mixta que gestionarà Rodalies corresponen a la Generalitat. Albiach ha alertat d’una “crisi de confiança” entre la ciutadania i el servei de Rodalies, i ha retret al Govern que hagi actuat “tard” i de manera “insuficient” durant la crisi ferroviària.
Els Comuns també han reclamat una auditoria pública i periòdica sobre l’estat de les vies per garantir transparència i millores reals al sistema.
La CUP denuncia que "Catalunya cau a trossos"
El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha advertit que el traspàs de Rodalies pactat entre el Govern i ERC no solucionarà els problemes estructurals del servei. Segons ha exposat al ple del Parlament, la nova empresa mixta actuarà com a operadora, però la infraestructura continuarà sota titularitat d’Adif, fet que, al seu parer, limita la capacitat de transformació real del sistema ferroviari.
Durant la seva intervenció, Cornellà també ha reclamat abordar les causes de fons, que atribueix a dècades de desinversió i desequilibris econòmics. Ha instat el Govern a afrontar aquests reptes amb una planificació de llarg termini i amb mesures que garanteixin un servei ferroviari més robust i eficient. "Catalunya cau a trossos. Aquesta vegada no poden ni posar pedaços. Els ha petat a la cara", ha denunciat Cornellà.
