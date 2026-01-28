Enlaces accesibilidad
José Antonio Santano justifica el cessament a Adif: "Algunes coses s'haurien pogut fer millor"

  • El secretari d'Estat de Transports confirma que Rodalies estarà plenament operativa a partir de dilluns vinent
  • El socialista defensa que el traspàs de Rodalies "és una idea exportable al conjunt d'Espanya"
José Antonio Santano al Cafè d'Idees
El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha justificat el cessament dels dos alts càrrecs d'Adif i Renfe, el director d'operacions de Renfe i el director d'explotació i de manteniment d'Adif, perquè creu que "algunes coses s'haurien pogut fer millor". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Santano ha assenyalat com a exemple "les tasques de manteniment preventiu de l'entorn de l'espai ferroviari" com les vessants de les vies o els sistemes de drenatge.

