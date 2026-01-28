Rodalies continua funcionant amb retards i serveis parcials d'atuobusos mentre avança la recuperació
- Rodalies preveu recuperar la normalitat del servei la setmana vinent
- Renfe ha reobert aquest dimecres el tram entre Arenys de Mar i Blanes, un pas més cap a la normalització del servei
Aquest dimecres el servei de Rodalies i Regionals de Renfe continua funcionant a mig gas i així seguirà, com a mínim, fins a finals de setmana, amb una combinació de trens amb retard i serveis alternatius per carretera. Rodalies podria tornar a la normalitat la setmana vinent si es compleixen les previsions actuals.
Pels vols de les 8 del matí, Renfe ha reobert el tram ferroviari entre Arenys de Mar i Blanes, pel qual circulen les línies R1 i RG1. La reobertura permet recuperar la connexió ferroviària entre el Maresme nord i la Selva marítima, després de dies de restriccions.
Servei alternatiu fins divendres
La Generalitat allargarà fins divendres el servei alternatiu d’autobusos, que quedarà suprimit a partir de dilluns. A partir d’aquell moment, està previst que es reprengui la circulació regular de trens, amb l’excepció del tram en obres de l’R3 i la zona de l’R4 afectada per l’accident de Gelida.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reiterat que la recuperació serà progressiva i condicionada a l’estat de la infraestructura, tot remarcant la necessitat de garantir la seguretat abans de restablir completament el servei.
Renfe confia recuperar la confiança dels usuaris
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, confia que la recuperació progressiva del servei permeti que els usuaris tornin a utilitzar Rodalies amb normalitat. Carmona ha assegurat que “l’objectiu és recuperar el servei totalment dilluns”, en la línia del que ja va avançar la consellera Paneque.
Segons Renfe, l’oferta ferroviària d’aquest dimecres se situa al voltant del 80%, mentre que la resta del servei es cobreix amb transport alternatiu per carretera, amb prop de 150 vehicles. Pel que fa al tram de l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona, els treballs continuen per reprendre el pas de trens “tan aviat com sigui possible”.