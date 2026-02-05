Rodalies manté el mateix servei i pla alternatiu amb afectacions per la limitació de velocitat
- Adif eleva a 648 els punts de la xarxa de Rodalies que cal revisar
- Renfe assegura que treballa per mantenir la freqüència a l’àrea de Barcelona
- L'operadora prepara serveis mínims davant la vaga prevista per la setmana vinent
Rodalies ha començat aquest dijous amb el mateix servei que dimecres, segons ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, des de l’estació de Sants. Des de l’operadora alerten que es poden produir "algunes afectacions" derivades de les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària.
Millores en els plans alternatius
Carmona ha remarcat que es treballa per garantir la "freqüència de serveis" a l’àmbit de Barcelona, tot i les dificultats actuals. En els darrers dies, Rodalies ha incrementat el servei de l'R8 i del bus especial que opera al Baix Camp i Tarragona.
Renfe també treballa en la millora del pla alternatiu de l'R3. El portaveu ha recordat que dimecres al vespre ja es va anunciar la previsió d’activar aquest dispositiu durant el cap de setmana.
En declaracions posteriors, Carmona ha demanat disculpes als usuaris de l’R2 afectats dimecres al vespre per un tren que va acabar el recorregut a Cunit, tot i tenir com a destinació Sant Vicenç de Calders. Ha reconegut que la decisió va ser una errada i ha assegurat que s’està investigant el que va passar per evitar que es repeteixi.
“🚈 Sense normalitat encara a Rodalies.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 5, 2026
🎙️L'última hora amb @DavidRi0l | @cafedidees_rtve
➕ Info: https://t.co/DlNU3A8pJt pic.twitter.com/xdtbeUxggX“
Serveis mínims per la vaga
De cara a la vaga de maquinistes convocada per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, Carmona ha explicat que s’estan preparant uns serveis mínims del 33% durant la jornada i del 66% en hora punta, tal com estableix el Departament d’Empresa. Segons ha dit, es continua negociant per poder “reconduir” la situació i oferir el “servei més normal possible”.
Aquest dijous està programada una nova reunió per mirar d'evitar aquesta aturada de maquinistes. Els sindicats tornaran a seure amb el ministeri de Transports, Renfe i Adif després que aquest dimecres les negociacions no desencallessin la situació. Els maquinistes mantenen l'aturada i reclamen mesures estructurals en matèria de seguretat i un reforç del manteniment de les infraestructures.
Adif eleva a 648 els punts que cal revisar
Adif ha detectat 648 punts de la xarxa de Rodalies que han de ser inspeccionats per determinar si cal actuar-hi. La majoria se situen en zones pròximes a la costa. Fins ara, ja s'han revisat més de 500 punts i s'està treballant en una trentena.
El ministre de Transports, Óscar Puente, que aquest dimecres va ser reprovat per quarta vegada en el Senat, ha anunciat la creació d'una unitat específica per reforçar el manteniment preventiu de Rodalies i poder anticipar-se a les incidències de la xarxa. Es focalitzarà en les línies que transporten més viatgers, l'R1, R2 i R4.
Sense calendari de normalització
El portaveu de Renfe ha descartat fer previsions sobre quan es recuperarà el servei habitual. "No parlarem ni de dies ni de setmanes", ha insistit, i ha defensat que l’únic compromís és el “treball de totes les administracions” implicades, com Adif, Renfe, el Ministeri de Transports i el Govern.
Mentrestant, el nou cap de Rodalies, Òscar Playà, nou director general de Rodalies de Catalunya, creu que la normalitat al servei es recuperarà "en qüestió de dies", però caldrà un "període llarg" per arribar a una "excel·lència". En una entrevista aquest dimecres al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, confia a revertir la situació i aposta per la inversió en manteniment: "És un repte complicat, però també important. No s'ha invertit prou".