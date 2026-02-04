Nova incidència a Rodalies: la megafonia i els monitors deixen d’operar en hora punta
- El nou director de Rodalies a Catalunya confia a recuperar la normalitat en "qüestió de dies"
- Es mantenen les afectacions a 11 trams de la xarxa i s'amplien els retards de més d'una hora a l'alta velocitat
Una nova incidència ha afectat aquest dimecres el servei de Rodalies, deixant fora de servei la megafonia automàtica i diversos monitors informatius a la xarxa. Segons Renfe, el personal ha hagut d’oferir informació manualment, i només a Sants funciona part de les pantalles generals. L’operadora recomanava als usuaris verificar la destinació als frontals i laterals dels trens. Finalment, s'ha pogut solucionar al voltant de les 11 del matí.
Aquest nou contratemps arriba quan es compleixen quinze dies després de l'accident de Gelida, en què va morir un maquinista i una trentena de persones van resultar ferides. L’incident va desencadenar la pitjor crisi recent del servei, afectant la mobilitat de fins a 400.000 viatgers diaris i obligant a desplegar serveis alternatius massius.
Aquest dimecres es mantenen les incidències a tota la xarxa a la qual s'afegeixen els importants retards de l'alta velocitat.
Playà demana temps per recuperar la normalitat
El nou director general de Rodalies, Òscar Playà, afirma que la normalitat es podria recuperar “en qüestió de dies”, tot i que adverteix que arribar a l'“excel·lència” requerirà un període llarg. Defensa que cal més inversió en manteniment, una gestió “des de la proximitat” i una coordinació estreta amb Adif.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha confirmat que 320.000 usuaris ja han adquirit l’abonament gratuït. També ha detallat que hi ha 150 autobusos operant com a servei alternatiu i 700 treballadors repartits per informar els viatgers. Assegura que els 11 trams afectats per les obres i incidències funcionen “segons la previsió”.
En paral·lel, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, s’instal·larà a Barcelona “sense data concreta” fins que el servei de Rodalies recuperi la normalitat. El Ministeri de Transports ha explicat que l’objectiu és treballar “sobre el terreny” i mantenir una interlocució constant amb la Generalitat. Santano tindrà despatx a la Delegació del Govern espanyol.
Freqüències, serveis reforçats i línies afectades
Carmona ha detallat amb més precisió la situació actual de cada línia, marcada per serveis parcials, reforç de busos i freqüències adaptades a la demanda real.
- L'R1, una de les línies amb més demanda, manté 5 trens per hora i sentit entre Arenys de Mar i Barcelona, una xifra que permet garantir intervals regulars en les hores punta. Tot i això, usuaris reporten aglomeracions en alguns trajectes intermedis, especialment a l'entrada a la capital.
- L'R2 Sud continua amb 2 trens per hora i sentit, una freqüència notablement inferior a l’habitual. Aquest ajustament provoca més temps d’espera i trens amb alta ocupació en trams com Castelldefels–El Prat. Les pantalles que indiquen el pas per via, actualment fora de servei, dificulten encara més la gestió del flux de viatgers.
- A l'R3, una de les línies més tensionades històricament, Carmona ha explicat que s’estan “estudiant millores” en el transport alternatiu per carretera, que és on s’estan detectant més colls d’ampolla per la manca de freqüència i per la durada prolongada dels trajectes entre municipis del Vallès i Osona. Els usuaris continuen reclamant reforç immediat de busos i millor coordinació amb els horaris ferroviaris.
- Pel que fa a l'R4, la línia manté 3 trens per hora i sentit entre Terrassa i Martorell, una operativa que se suma als serveis parcials ja existents a causa dels trams amb obres i afectacions estructurals. El segment sud continua depenent de serveis alternatius i desviaments de recorregut.
- L'R8 ha estat una de les línies amb més reforç: Renfe ha incorporat busos que fan tot el recorregut complet entre Martorell i Granollers Centre, afegint també vehicles extra en hores punta per evitar saturacions. Aquesta línia, essencial per connectar els polígons industrials del Vallès, registra una alta demanda de treballadors.
- Les R16 i R17 funcionen amb servei complet, sense alteracions més enllà de puntuals ajustos horaris.
- La R15 manté operativa la circulació des de Reus, assegurant connexió amb Tarragona i Barcelona.
- Les R13 i R14, en canvi, continuen amb serveis alternatius per carretera entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders, i entre Vinaixa i Reus, fet que allarga els temps de viatge i genera transbordaments obligatoris.
Carmona ha conclòs que la demanda actual al conjunt de la xarxa se situa “entorn del 75%”, i considera que l’oferta de trens i busos és “suficient” per absorbir-la, tot i reconèixer la complexitat logística i la necessitat de millorar la fluïdesa informativa en un context d’incidències encadenades.