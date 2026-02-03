Rodalies reprèn el servei amb entrebancs després de dues incidències al centre de control d'Adif a primera hora del matí
- Dues incidències al Centre de Trànsit Centralitzat d’Adif a Barcelona obliga a aturar la circulació durant cinc minuts aquest dimarts al matí
- El servei s’ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que es poden registrar algunes demores
Una incidència als sistemes de senyalització del centre de control d’Adif ha obligat a suspendre la circulació de Rodalies dos cops durant el matí d’aquest dimarts, segons ha informat Renfe. La primera aturada s’ha produït a les 7.10 hores, quan s’ha registrat la incidència al centre de control d’Adif. Aquesta situació ha obligat a aturar tota la circulació de trens “per seguretat”, segons ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.
Passats cinc minuts, el servei s’ha començat a reprendre de manera gradual, un cop recuperats els sistemes afectats.
Nova aturada poc després de les vuit
Tot i la represa inicial, la incidència s’ha tornat a reproduir passats pocs minuts de les vuit del matí. Aquesta nova avaria ha obligat a suspendre de nou la circulació durant uns altres cinc minuts, segons ha indicat Renfe.
Segons ha detallat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, entre les 7.10 i les 7.15 hores s’ha produït una caiguda del CTC d’Adif, ubicat a l’estació de França, que ha obligat a aturar la circulació de tots els trens. Per motius de seguretat, els combois s’han detingut i han començat a posicionar-se a les estacions.
Recuperació progressiva del servei
Un cop restablert el sistema, la circulació de trens de totes les línies s’ha començat a recuperar de manera progressiva. Tot i això, Renfe adverteix que la normalització total del servei no és immediata i que es poden registrar algunes demores mentre es recuperen les freqüències habituals.
Anàlisi de les causes
Els tècnics han pogut recuperar el centre de control en cinc minuts, però ara analitzen les causes de la incidència per evitar que es torni a produir. El portaveu de Renfe ha remarcat que una avaria d’aquest tipus afecta el conjunt del sistema de Rodalies que està en funcionament.
Carmona ha subratllat que la incidència no té relació amb la reconfiguració ferroviària actual i ha assegurat que la prioritat és recuperar les freqüències habituals del servei.
Antecedents recents
La incidència s’ha comunicat als passatgers a través de la megafonia de les estacions. El passat 26 de gener, dues incidències en aquest mateix centre, causades per problemes en un programa informàtic, van provocar greus afectacions al servei ferroviari a Catalunya i el cessament de dos alts càrrecs d’Adif i Renfe.