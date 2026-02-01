Què passarà aquest dilluns a Rodalies?
- El Govern va anunciar que treballava per recuperar una certa normalitat a la xarxa el 2 de febrer, però persisteixen moltes incògnites
- Adif dona instruccions als maquinistes perquè limitin la velocitat en més de 150 punts que afecten uns 130 quilòmetres de via
Aquest dilluns la xarxa ferroviària de Catalunya viurà una nova de prova de foc. La intenció del Govern és que a partir del 2 de febrer el servei de trens a Rodalies i Regionals funcioni de manera similar a com ho feia abans de l'accident en què el 20 de gener un maquinista va perdre la vida a Gelida.
La circulació de trens ja era deficient aleshores, amb incidències constants, però força més eficaç i regular que la que hi ha hagut els últims 10 dies, quan durant dies sencers s'ha suspès el servei i també per les obres d'urgència que s'estan fent a la infraestructura i les limitacions de velocitat que s'han dictat per precaució el servei s'ha prestat parcialment a moltes línies i els horaris programats han quedat en paper mullat.
Més punts amb límits de velocitat
Tot fa pensar que la represa que el Govern pretenia que fos completa aquest dilluns no passarà perquè l'executiu vol tenir primer garanties de seguretat a tota la xarxa per on circulin trens i això és a hores d'ara impossible tenint en compte que Adif continua treballant en la reparació de la infraestructura i ha comunicat als maquinistes de Renfe una llista de 179 punts on cal reduir la marxa.
Així consta al Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat, que entra en vigor dilluns, però que l'administrador ferroviari ja ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Segons l'Agència Catalana de Notícies (ACN), durant aquesta setmana passada Adif ha donat per resolts els problemes a 4 punts de la xarxa considerats perillosos, però n'ha afegit gairebé una trentena més, de manera que la llista total de trams afectats per limitacions s'enfila fins als 179 que afecten uns 130 quilòmetres.
De fet, si es compara amb una setmana abans, a partir d'aquest dilluns hi haurà una vintena més de quilòmetres on la circulació es farà més lentament del que correspondria i continuarà havent-hi afectacions a totes les línies de Regionals i Rodalies, amb l'única excepció de l'RL3 de Lleida.
La línia més afectada serà l'R15, que té 42 punts assenyalats i dels quals 17 són entre Riba-roja d'Ebre i Reus, un tram que recentment s'ha tallat al trànsit ferroviari i on Adif hi ha identificat 5 punts crítics, que encara treballa per resoldre.
Les línies que més noves limitacions temporals de velocitat incorporaran a partir del 2 de febrer són l'R4 i l'RG1, amb 6, mentre que l'R3, R13 i RL4 n'afegiran 4 de nous. Cal tenir en compte que alguns trams afecten més d'una línia. En el cas de l'RL4, dels 4 trams que s'incorporen al document d'Adif, tres són entre Cervera i Manresa on s'han detectat zones inundables amb "risc alt". També destaca un tram de l'R4, entre l'Arboç i els Monjos, on la incidència és un "arbre pròxim a la via".
Motius per establir límits de velocitat
Segons les dades a les quals ha tingut accés l'ACN, consten una cinquantena de motius per establir una reducció de velocitat en un tram de via. El principal està relacionat amb l'estat de la via (sense especificar), que representa un de cada 4 casos (24%). El segon, té a veure amb l'estat del mecanisme de desviament o canvi d'agulles i les travesses que permeten la intersecció entre dues vies (13%), mentre que l'estat de les 'trinxeres', és a dir, les excavacions al sòl per suavitzar el pendent i afavorir el pas del tren, són la tercera causa de reducció de la velocitat (11%).
La llista inclou factors com el mal estat d'un túnel, la protecció per treballs que s'estan realitzant en el traçat, o per indicació específica relacionada de distància de frenada abans d'arribar a algun punt. Els percentatges són molt similars als de l'última setmana. Per demarcacions, Barcelona és la que acumularà més llocs amb limitació de velocitat temporal, amb 86 (13 més que la setmana anterior), seguida de Tarragona (57), Girona (28) i Lleida (8).
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. A vegades són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres.
Segons han explicat fonts especialitzades a l'ACN, hi ha trams a la llista des de fa deu anys, perquè les reparacions no es duen a terme. En el document hi ha casos on el mateix punt o tram hi consta més d'un cop, principalment perquè hi ha més d'una incidència a resoldre.
Renfe donarà el servei que pugui
Tot i que la supervisió i la conservació de la infraestructura corresponen a Adif, els trens de passatgers que hi circulen els opera Renfe. Sobre l'increment de punts amb limitacions temporals de velocitat, que acaben fent que els trens circulin més lentament del que tocaria, des de l'operadora únicament remarquen la voluntat de recuperar com més aviat millor la circulació a tota la xarxa "amb totes les garanties de seguretat".
Fonts de la companyia indiquen que "si el gestor instaura limitacions temporals de velocitat, nosaltres les seguim", i traslladen que el fet que hi hagi tants punts amb limitacions respon a una "situació extraordinària on Adif fa la feina per assegurar la infraestructura i garantir la seguretat del servei".
La Generalitat ha contractat 61 nous autobusos per reforçar el servei interurbà, de manera que el reforç de la flota que s'ha habilitat arran de la crisi ferroviària iniciada el 20 de gener passarà dels 169 vehicles actuals als 230, gràcies als vehicles incorporats des de diferents punts d'Espanya.
Segons fonts del Departament de Territori, dissabte en van arribar 8 procedents de Mallorca en ferri. Es tracta de vehicles d'empreses que ja operen a Catalunya, fet que ha facilitat la seva incorporació. L'objectiu, asseguren des del Govern, és disposar d'una flota preparada per "donar suport als serveis interurbans quan calgui", especialment quan hi ha més demanda, i garantir un servei "més robust i fiable" en previsió que el servei ferroviari no pugui absorbir la demanda habitual.