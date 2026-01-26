És efectiu el permís retribuït per no arribar a la feina a causa de Rodalies?
- Les patronals defensen que les hores de feina perdudes per la crisi ferroviària s'han de recuperar
- La Generalitat activa la instrucció de teletreball als empleats públics i fa una crida a minimitzar la mobilitat
Arran de la interrupció del servei de Rodalies de la darrera setmana, la Generalitat de Catalunya ha convidat els treballadors que no han pogut arribar al seu lloc de feina a acollir-se al permís retribuït i no recuperable que contempla l'Estatut dels Treballadors.
Després de la DANA de València del 2024, la normativa laboral recull que l'empleat té dret a quatre dies de permís retribuït "per la impossibilitat d'accedir al centre de treball o transitar per les vies de circulació necessàries per acudir al mateix". Aquest permís es pot allargar fins que duri l'origen d'aquest impediment. Tot i això, les empreses poden establir el teletreball si les circumstàncies del lloc de feina ho permeten.
En aquesta línia, l'executiu català ha instat a les empreses a facilitar el teletreball "sempre que sigui possible per reduir la mobilitat".
Per acollir-se a aquest permís i justificar-ho davant la seva empresa, el treballador afectat per la interrupció ferroviària pot sol·licitar a Rodalies de Catalunya un justificant on s'especifica la suspensió del servei. Malgrat això, les patronals han negat la possibilitat que es pugui aplicar aquest permís.
Les patronals, en contra del permís retribuït
Des de la patronal de petites i mitjanes empreses es qüestiona que el permís retribuït per incidències de transport no s'hagi de recuperar. Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, ha afirmat al Cafè d’idees de RTVE Catalunya que la interpretació de la Generalitat que estableix permisos retribuïts i no recuperables per als treballadors que no poden arribar a la feina per incidències de transport suposa "derivar la responsabilitat cap a les empreses".
"🗣️Josep Ginesta (@Pimec) qüestiona que el permís retribuït per incidències de transport no s'hagi de recuperar.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
➕ Info: https://t.co/OfRyIdBmFh pic.twitter.com/dDI6dELgdN“
"És un mal missatge perquè hi ha persones que estan buscant mesures alternatives i que busquen vies alternatives per anar a la feina", ha argumentat Ginesta, sobre la "controvèrsia" que es generaria entre els empleats que sí que han pogut accedir al seu lloc de treball.
PIMEC fa una crida a les empreses a facilitar el teletreball i que siguin flexibles amb la reorganització del treball per donar marge als treballadors a arribar a la feina i les vies per recuperar les hores perdudes.
En la mateixa línia, les patronals CECOT i Foment del Treball rebutgen que no es recuperin les hores perdudes i qüestionen que es pugui aplicar un permís retribuït concebut per episodis com la DANA de València.
Teletreball pels empleats de la Generalitat
La Generalitat ha activat aquest dilluns la instrucció de teletreball que obliga els empleats públics de l'organisme a treballar des de casa si la seva feina ho permet. Ho han fet després d'una reunió de la Comissió de Seguiment del Consell de Diàleg Social amb Treball i els agents socials, on l'executiu també fa una nova crida a "minimitzar la mobilitat" davant les incidències a la xarxa de Rodalies.