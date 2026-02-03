El secretari d’Estat de Transports s’instal·la a Barcelona fins a recuperar la normalitat a Rodalies
- José Antonio Santano s’instal·la a Barcelona sense data de retorn per coordinar la recuperació de la xarxa
- El Govern assegura que Rodalies està "en un estat lamentable" i critica que la situació "és pitjor del que ens imaginàvem"
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, s’instal·larà a Barcelona “sense data concreta” fins que el servei de Rodalies recuperi la normalitat. El Ministeri de Transports ha explicat que l’objectiu és treballar “sobre el terreny” i mantenir una interlocució constant amb la Generalitat. Santano tindrà despatx a la Delegació del Govern espanyol.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat que Santano es quedi de manera permanent a Catalunya fins a estabilitzar el sistema ferroviari. Ha assegurat que el Govern havia fet un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri, però que la situació “no pot prolongar-se més”.
Una coordinació única per revertir la crisi
Paneque defensa que la presència del secretari d’Estat permetrà actuar amb una veu única i millorar la coordinació amb Adif i Renfe, especialment en la certificació de seguretat dels punts afectats. També demana accelerar les obres i prioritzar les línies R1, R2 i R4 per recuperar el servei “el més aviat possible”.
La consellera ha subratllat que la xarxa de Rodalies és el resultat d’una “desinversió de dècades” i que es troben instal·lacions en un “estat lamentable”. Ha insistit que els equips treballen “dia i nit” i ha reconegut el malestar dels usuaris i l'esgotament dels maquinistes.
"El Govern trasllada a Renfe i Adif que la situació de caos de Rodalies "no pot continuar".
"Ens hem trobat la xarxa en un estat lamentable, molt pitjor del que podríem haver imaginat"
Represa del servei, encara sense data
Tot i que dilluns es va anunciar una represa del servei sense busos alternatius, Paneque admet que fou una previsió basada en les dades disponibles en aquell moment. Les “noves informacions” d’Adif i Renfe han endarrerit la reobertura. La consellera afirma que s’anunciaran dates només quan hi hagi “certeses”, i exigeix una reactivació immediata però sempre amb garanties de seguretat.