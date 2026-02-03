Enlaces accesibilidad
El secretari d’Estat de Transports s’instal·la a Barcelona fins a recuperar la normalitat a Rodalies

  • José Antonio Santano s’instal·la a Barcelona sense data de retorn per coordinar la recuperació de la xarxa
  • El Govern assegura que Rodalies està "en un estat lamentable" i critica que la situació "és pitjor del que ens imaginàvem"
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano
Marc Guasch Ferreiro
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, s’instal·larà a Barcelona “sense data concreta” fins que el servei de Rodalies recuperi la normalitat. El Ministeri de Transports ha explicat que l’objectiu és treballar “sobre el terreny” i mantenir una interlocució constant amb la Generalitat. Santano tindrà despatx a la Delegació del Govern espanyol.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat que Santano es quedi de manera permanent a Catalunya fins a estabilitzar el sistema ferroviari. Ha assegurat que el Govern havia fet un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri, però que la situació “no pot prolongar-se més”.

Una coordinació única per revertir la crisi

Paneque defensa que la presència del secretari d’Estat permetrà actuar amb una veu única i millorar la coordinació amb Adif i Renfe, especialment en la certificació de seguretat dels punts afectats. També demana accelerar les obres i prioritzar les línies R1, R2 i R4 per recuperar el servei “el més aviat possible”.

La consellera ha subratllat que la xarxa de Rodalies és el resultat d’una “desinversió de dècades” i que es troben instal·lacions en un “estat lamentable”. Ha insistit que els equips treballen “dia i nit” i ha reconegut el malestar dels usuaris i l'esgotament dels maquinistes.

Represa del servei, encara sense data

Tot i que dilluns es va anunciar una represa del servei sense busos alternatius, Paneque admet que fou una previsió basada en les dades disponibles en aquell moment. Les “noves informacions” d’Adif i Renfe han endarrerit la reobertura. La consellera afirma que s’anunciaran dates només quan hi hagi “certeses”, i exigeix una reactivació immediata però sempre amb garanties de seguretat.

