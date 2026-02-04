Habiliten un carril de l'AP-7 entre Martorell i Gelida pels busos de Renfe
- Els autobusos hauran de circular a 80 km/h per motius de seguretat
- Trànsit confia reobrir completament l'AP-7 el 9 de febrer, però no descart que sigui parcialment
El Servei Català de Trànsit ha habilitat aquest dimecres un carril de l’AP‑7 en sentit sud entre Martorell i Gelida perquè hi circulin els autobusos interurbans i els vehicles del servei alternatiu de Renfe. La mesura vol reduir els importants retards provocats pel tall de la via arran de l’accident ferroviari de Gelida.
La circulació a l’AP‑7 en sentit sud està interrompuda des del 21 de gener, quan es va esfondrar un talús a causa del sinistre ferroviari de Gelida. Tot i una reobertura parcial el 24 de gener, el carril va tornar a tancar-se per permetre l’entrada de maquinària de reparació. Els treballs continuen condicionant greument la mobilitat al Penedès i al Baix Llobregat.
Els busos de Renfe i els de la línia regular E6 Barcelona–Vilafranca circularan pel carril dret de la zona afectada, a una velocitat màxima de 80 km/h i sense possibilitat d’avançar. Accediran al tram a través de la sortida de Gelida, i un equip de personal de seguretat de l’obra controlarà que només hi entrin vehicles autoritzats. La mesura respon a una demanda del territori i ha estat validada per la direcció d’obra.
Objectiu: reobrir l’autopista el 9 de febrer
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, manté que la previsió és reobrir l’AP‑7 el 9 de febrer, sempre que no hi hagi episodis meteorològics adversos. Encara no es pot assegurar si la reobertura serà amb tres carrils o només dos, però sí que ha descartat una obertura mínima d’un sol carril.
Trànsit fa un seguiment diari de les obres amb el Ministeri de Transports per garantir el compliment del calendari.
Descartats carrils en sentit contrari i aposta per alternatives
Trànsit no habilitarà carrils en sentit nord per facilitar moviments cap al sud, una opció valorada però considerada insegura, especialment per a vehicles pesants.
Lamiel ha recordat l’estratègia de redistribució del trànsit a través de vies alternatives: l’alliberament del peatge de la C‑32, l’itinerari de l’Ordal, i la combinació A‑2 + C‑15 fins a enllaçar amb l’AP‑7 a Vilafranca. Segons Trànsit, aquestes rutes estan funcionant i absorbeixen part del flux desviat.