Retencions a les principals vies d'accés a Barcelona i retards a Rodalies en plena hora punta
- La mobilitat a Catalunya comença el dia amb complicacions a diverses vies principals, especialment al voltant de Barcelona
- L'AP-7, l'A-2 i les Rondes concentren les principals afectacions coincidint amb l'hora punta del matí
La mobilitat a les carreteres catalanes registra aquest matí retencions importants a diversos punts de la xarxa viària, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'AP-7 acumula fins a cinc quilòmetres de cues en sentit sud entre Martorell i Castellbisbal.
Tot plegat, després que Trànsit tornés a tallar aquest dimecres a la tarda l'autopista AP-7 a Gelida en un tram de tres quilòmetres i mig en sentit sud perquè els treballs sobre el talús esfondrat afecten els tres carrils. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que ha assegurat que el tall l'ha demanat el Ministeri de Transports, després de comprovar que l'excavació que s'està fent fins a arribar a terreny estable afecta també part del carril de la dreta.
“🛣️L'AP-7 tallada en sentit sud.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 29, 2026
Ramon Lamiel, director de @transit, explica que mantenen les mateixes vies alternatives | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/sF9w7GxSYl“
Lamiel ha marcat un "horitzó de 15 dies" des de l'inici del tall per completar l'obra, subjecte a les condicions meteorològiques. El tall afecta el tram Martorell-Castellbisbal i l'SCT desvia el trànsit per la carretera A-2.
Alhora a l'A-2 hi ha retencions que arriben als set quilòmetres entre Sant Joan Despí i Pallejà en direcció a la capital catalana.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, la B-23 presenta quatre quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, i la C-32 registra circulació lenta entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. A l'interior, la C-58 acumula sis quilòmetres de cues entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona.
Dins la ciutat, les Rondes concentren bona part de les complicacions. A la ronda Litoral, les retencions superen els nou quilòmetres al nus del Llobregat, mentre que a la ronda de Dalt hi ha trànsit dens entre Horta i el nus de la Trinitat.
Transport públic amb incidències puntuals
Pel que fa al transport públic, Rodalies de Catalunya ha iniciat la jornada amb retards puntuals en algunes línies, especialment a l'R2 sud i l'R4, a causa de la congestió viària i d'una incidència tècnica ja resolta. Renfe recomana consultar l'estat del servei abans de desplaçar-se.
Les autoritats de trànsit demanen prudència als conductors i recomanen utilitzar rutes alternatives o el transport públic sempre que sigui possible.