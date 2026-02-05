Paneque treu pit al Parlament de la gestió de la crisi ferroviaria
- Es prorroga sine die la gratuïtat a Rodalies eliminant el termini d’un mes fixat en un primer moment.
- La consellera defensa que “per primera vegada” s’està revistant tota la xarxa, que veu en un estat "deplorable"
La Generalitat mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins que el servei estigui completament estabilitzat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha justificat la mesura afirmant que “no es pot fer pagar als usuaris” mentre el sistema ferroviari continua oferint un servei limitat. També es mantindran el reforç del transport interurbà i la suspensió de les zones de baixes emissions.
Durant la seva compareixença al Parlament, Paneque ha tret pit de la gestió de la crisi arran de l’accident de Gelida, assegurant que el Govern va prioritzar la seguretat en tot moment.
Ara bé, ha qualificat la xarxa de Rodalies de “fràgil” i en un estat “del tot deplorable”, i ha defensat accions com exigir cessaments a Renfe i Adif i pressionar el Ministeri perquè acceleri les inversions pendents.
Costos del dispositiu i trasllat de l’impacte econòmic
Paneque ha detallat que la flota de busos de reforç ha costat 4,1 milions d’euros, mentre que l’aixecament de la barrera de la C‑32 té un impacte de 600.000 euros diaris.
El Govern està quantificant l’impacte econòmic total de les mesures per traslladar-lo al Ministeri corresponent. Segons la consellera, les certificacions inicials “no eren suficients” i els fets posteriors van evidenciar la necessitat d’elevar els estàndards de seguretat.
L’oposició demana responsabilitats i dimissions
La compareixença ha estat marcada per les crítiques de l’oposició. Junts ha tornat a demanar la dimissió de Paneque, acusant-la de “poca autocrítica” i de fer “anuncis contradictoris”.
El PPC ha denunciat el “col·lapse total” de la xarxa i ha reclamat una auditoria de seguretat, mentre que Vox ha exigit la destitució de Paneque i dels presidents de Renfe i Adif.
Crítiques internes i debat sobre inversions
ERC ha lamentat l’infrafinançament sostingut i ha atribuït a la manca de manteniment l’accident de Gelida. Els Comuns han criticat que el Govern hagi donat prioritat a projectes com l’ampliació de l’aeroport del Prat en lloc de reforçar Rodalies i els trens de mitjana distància.
En la rèplica Paneque ha insistit a defensar que “sempre ha estat al peu del canó” i que totes les decisions han estat guiades per la seguretat.