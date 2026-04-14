Els efectes de la guerra disparen la inflació al 3,1% a Catalunya al març
- L’IPC puja al 3,4% a l’Estat impulsat pels carburants i representa un màxim des del febrer de l'any passat
- Els carburants es van encarir un 7,2%, mentre que els aliments encara no han notat la crisi i s'han mantingut en el 2,4%
Les dades oficials sobre l’impacte del conflicte de l’Orient Mitjà confirmen el que tothom ja sap. Els preus s’han disparat, especialment a les benzineres. Les dades de març, de fet, són fins i tot una mica pitjors de l’inicialment previst per l’INE.
A Catalunya, l’Índex de Preus al Consum (IPC) s’ha situat en el 3,1%, més d’un punt per sobre del febrer (2%), segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Al conjunt d’Espanya, l’IPC anual arriba al 3,4%, una dècima més del càlcul preliminar.
Es tracta del nivell més elevat des del febrer de l’any passat. Una tendència alcista que sembla destinada a anar a més perquè de cara a l'abril l'impacte dels carburants s'hauria de traslladar també als aliments.
L’origen: els carburants
L’augment desbocat de la inflació s’explica principalment per l’encariment dels carburants, vinculat a les restriccions del mercat del petroli per la guerra a l’Iran i la inestabilitat a l’Orient Mitjà. Si s'observen únicament els carburants i combustibles, es van disparar un 7,2% a Catalunya i un 8,6% al conjunt d'Espanya.
A Catalunya, l'agregat d'electricitat, gas i combustibles va ser un 2,5% més car que fa un any. L'indicador contrasta amb el del mes passat, quan l'INE va registrar una baixada dels preus del -1,3%.
La inflació subjacent, que exclou els elements més volàtils com l’energia i els aliments frescos, també repunta. A Catalunya puja quatre dècimes, fins al 2,7%, mentre que a l’Estat ho fa dues dècimes, fins al 2,9%, fet que indica pressions més estructurals sobre els preus.
A l'espera de l'impacte als aliments
On, de moment, encara no s'ha notat la crisi energètica és en els aliments, que s'han mantingut en el 2,4%, tres dècimes menys que al febrer.
Per productes, els ous van continuar encapçalant el rànquing d'encariments i van pujar el preu un 18,7% respecte del març de l'any passat, lleugerament per sota del mes anterior (20,2%). També va ser més cara la carn de vedella (10,1%), els llegums i hortalisses fresques (+8,8%), la carn d'oví (7,5%) i el peix (+7,2%).
En canvi, l'oli i els greixos van continuar a la baixa i van caure un 13,9% de preu respecte de l'any passat, quan estaven disparats.
Diferències territorials
La comparativa entre comunitats autònomes és especialment dura per a Madrid, amb un 4,1%, la taxa més alta de l’Estat. La segueixen Galícia (3,8%), Castella-la Manxa (3,7%) i Balears i Cantàbria (3,65%), totes clarament per sobre de la mitjana catalana.
Si s'observen les dades per demarcacions catalanes, l'IPC anual va disparar-se arreu. A Girona i Tarragona l'IPC va situar-se en el 3,4% i a Lleida i Barcelona van pujar fins al 3%.