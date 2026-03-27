La guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació i anticipa la desacceleració econòmica
- L'IPC avançat s'eleva al 3,3% al mes de març per l'encariment dels carburants
- Els economistes catalans demanen inversions en infraestructures per evitar l'estancament de l'economia
La guerra a l'Orient Mitjà ha disparat la inflació a Espanya en el mes de març fins al 3,3%. Segons publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'Índex de Preus al Consum (IPC) avançat ha augmentat un punt des del febrer i s'allunya de l'objectiu del 2% marcat pel Banc Central Europeu. Darrere aquest increment hi ha l'encariment dels carburants. Sense incloure els preus dels aliments frescos i l'energia, la inflació subjacent es manté en el 2,7% respecte el març de l'any passat.
Amb un preu dels combustibles entre un 15 i un 30% més car que fa un any segons sigui gasolina o dièsel, l'OCDE ha actualitzat les previsions per a Espanya pel 2026 i eleva la inflació set dècimes fins al 3% i disminueix el creixement econòmic en una dècima fins al 2,1%.
El Ministeri d'Economia defensa que ja es preveia aquest repunt de la inflació, però esperen que amb el decret anticrisi convalidat aquest dijous en el Congrés que inclou la rebaixa de l'IVA, els preus dels carburants no es traslladin a la cistella de la compra ni a les butxaques dels ciutadans.
Els economistes catalans avisen de desaccelerament
Uns preus elevats dels combustibles i una espiral inflacionària pot resultar un fre en l'economia. El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, creu que "l'economia catalana no entra en crisi, però sí en una fase de desacceleració i amb més incerteses". En aquest sentit, assegura que el conflicte a l'Orient Mitjà "tensiona els preus i genera una crisi d'oferta, especialment energètica".
En la presentació aquest divendres de l'enquesta d'hivern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, realitzada durant els primers dies de l’esclat del conflicte a l’Iran, els economistes catalans es mostren preocupats per les infraestructures, el dèficit fiscal i l'habitatge. La principal infraestructura en la diana és Rodalies que obté una valoració d'1,9 sobre 10. "El futur de l'economia catalana no es decidirà pel context internacional com pel que fem nosaltres”, ha defensat el degà de l'entitat.
Els economistes atribueixen els problemes estructurals de Catalunya a la manca d'inversió i reclamen actuacions urgents. Des del Col·legi avisen que si no se li dona resposta pot provocar un escenari d'estancament econòmic per als pròxims anys.