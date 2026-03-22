Entra en vigor la rebaixa al 10% de l'IVA en carburants, electricitat i gas
- La reducció fiscal s'aplica des d’aquest diumenge i pot suposar un estalvi de fins a 20 euros per dipòsit de vehicle mitjà
- La mesura forma part del paquet anticrisi aprovat pel govern espanyol per fer front a l'encariment de l’energia pel conflicte a l'Iran
La rebaixa al 10% de l’IVA dels carburants, l’electricitat i el gas entra en vigor aquest diumenge dins del pla anticrisi del govern espanyol per afrontar l'impacte del conflicte a l’Orient Mitjà. Aquesta reducció fiscal pot comportar un estalvi aproximat de fins a 20 euros per dipòsit en el cas d’un turisme mitjà.
El descens de l’impost, que passa del 21% al 10%, pretén alleujar la pressió sobre les butxaques dels consumidors davant l’escalada recent dels preus de l’energia i dels carburants.
Un pla amb mesures immediates i estructurals
El pla impulsat per l’executiu espanyol inclou prop de 80 mesures agrupades en dos grans eixos. D’una banda, accions per pal·liar els efectes immediats de la crisi energètica i protegir els sectors més vulnerables. De l’altra, iniciatives estructurals orientades a avançar en la descarbonització i l’electrificació de l’economia.
Aquest conjunt de mesures busca, a curt termini, contenir l’impacte de la inflació energètica i, a llarg termini, reduir la dependència dels combustibles fòssils.
Vigència limitada fins a l'estiu
La major part de les mesures tindran vigència fins a finals de juny. Tot i això, el decret llei publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) inclou una clàusula de desactivació de les rebaixes fiscals.
Aquesta clàusula preveu retirar les reduccions d’IVA si els preus es moderen de manera significativa. Per determinar-ho, es compararà l’IPC de l’electricitat, el gas i els carburants entre l’abril del 2026 i el de l’any anterior.
Condicionada a l'evolució dels preus
Només si l’augment de l’IPC supera el 15%, el govern mantindrà les rebaixes fiscals. En cas contrari, es podrien retirar a partir del mes de juny, quan aquesta clàusula començarà a ser operativa.
Amb aquesta mesura, l’executiu vol adaptar la resposta fiscal a l’evolució real dels mercats energètics i evitar un cost excessiu per a les arques públiques si els preus es normalitzen.