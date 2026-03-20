El govern aprova un paquet anticrisi que rebaixa al 10% l'IVA de carburants i electricitat
- La coalició evita una crisi aprovant un segon decret amb mesures sobre habitatge
- Junts adverteix que votarà en contra de la pròrroga dels contractes de lloguer
El govern espanyol ha aprovat aquest divendres en una reunió extraordinària del Consell de Ministres un paquet amb mesures anticrisi que inclou una rebaixa de l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. En concret, aquest impost passa del 21% al 10%. Una mesura que vol pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà que ha disparat els preus del petroli i el gas.
El president Pedro Sánchez ha anunciat que el pla incorpora 80 mesures que mobilitzaran 5.000 milions d'euros. "Si necessitem posar més recursos econòmics, es posaran", ha avançat. Com a resum de les rebaixes fiscals, el president preveu que es redueixin els impostos de l'electricitat en un 60% i que el preu dels carburants "es traduirà en una rebaixa efectiva de fins a 30 cèntims per litre".
Altres de les mesures del decret volen reduir encara més el preu de la llum com són una reducció de l'impost especial de l'electricitat que passa del 5,11% al 0,5% i la suspensió temporal de l'impost a la producció elèctrica que se situa en el 7%. També s'incorpora la deducció a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica de l'habitatge i per la compra de vehicles elèctrics.
Pels sectors econòmics més afectats com el transport i l'agricultura, el govern ha aprovat la subvenció en 20 cèntims el litre del gasoil agrari i la benzina per a transportistes i pagesos.
Per a les persones en situació de vulnerabilitat, es reforcen els descomptes del bo social elèctric, així com la prohibició de tallar el subministrament d'electricitat, aigua i gas. I en l'àmbit laboral, es prohibeix l'acomiadament del personal de les empreses que rebin ajudes per aquesta crisi.
Reunió posposada per discrepàncies de Sumar
La pressió de Sumar ha fet que s'aprovi en el Consell de Ministres un segon decret que inclou mesures sobre habitatge. La coalició ha evitat d'aquesta manera un bloqueig que posava en qüestió l'aprovació del paquet anticrisi.
La reunió s'ha endarrerit per la protesta dels ministres de Sumar. Ho ha fet dues hores més tard, perquè la formació s'havia negat a entrar a la trobada si el decret de mesures no incorporava mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer o la moratòria dels desnonaments, així com un topall als marges empresarials.
Les negociacions entre la part socialista i Sumar ha comptat amb la participació del mateix Pedro Sánchez, segons fonts de Moncloa, per desencallar les postures, negociant directament amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Finalment, els ministres de Sumar han entrat al Consell de Ministres sense que s'hagués arribat a un acord.
Segons la ministra de Sanitat, Mónica García, des de Sumar han pactat un decret que incorpora la pròrroga dels lloguers durant dos anys i el control dels marges empresarials.
En contra de mesures sobre habitatge
Junts ha advertit que votarà en contra del decret anticrisi si inclou les mesures que defensa Sumar sobre habitatge. Els de Puigdemont han insistit que són contraris tant a la suspensió dels desnonaments com la pròrroga dels contractes de lloguer. Els set vots dels diputats de Junts són necessaris per garantir que el paquet pugui ser aprovat en el Congrés per part dels socis d'investidura.
Votació el 26 de març
Una vegada aprovat el decret pel Consell de Ministres, la llei es votarà en el Congrés dels Diputats el pròxim dijous 26 de març. L'executiu ha buscat el màxim consens al paquet de mesures i espera aconseguir el suport de tots els socis d'investidura.