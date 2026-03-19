El govern espanyol ajorna els pressupostos per aprovar el decret anticrisi
- L'executiu busca el màxim consens dels socis d'investidura per tirar endavant el paquet
- Sumar reclama incloure la pròrroga dels contractes de lloguer en el decret
El govern espanyol ha decidit ajornar la negociació dels pressupostos de l'Estat per centrar-se a aprovar el decret anticrisi per la guerra a Orient Mitjà. El president del govern posposa més enllà del març la possibilitat que es presenti el projecte de llei dels pressupostos del 2026, perquè diu que la prioritat ara és respondre als efectes del conflicte. "Posteriorment podem parlar dels pressupostos, però ara el govern d'Espanya està amb això", ha afirmat Pedro Sánchez en l'entrada al Consell Europeu a Brussel·les.
L'executiu ha anticipat que el decret anticrisi que aprovarà aquest divendres l'executiu en un consell de ministres extraordinari comptarà amb una possible rebaixa de l'impost del preu de l'electricitat. Ho ha plantejat aquest dijous la ministra d'Hisenda i vicepresidenta, Maria Jesús Montero, en Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, en argumentar que és una mesura que "hi ha molt consens" i que "pràcticament tots els grups estan d'acord".
Sobre el contingut del paquet que presentarà el president del govern, Montero ha assenyalat que totes les mesures comptaran amb el suport dels socis d'investidura. "Avui continuem parlant per assegurar la seva tramitació", ha recalcat sobre les negociacions que s'estan duent a terme.
La pròrroga dels lloguers
Assolir el màxim consens és la premissa de l'executiu en el paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a Orient Mitjà. Per aquest motiu, la part socialista del govern descarta que s'incorpori altres assumptes com la pròrroga dels contractes de lloguer tal com els reclama Sumar. El portaveu de la formació i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, defensa que és "imprescindible" evitar que s'apugin els preus als inquilins en un moment de tensió inflacionària. "Hem aprovat en el passat dos escuts socials amb mesures d'habitatge. No s'entendria que no ho tornessim a fer", ha indicat Urtasun en una entrevista a La Hora de la 1.
En les mesures que sí que coincideixen en el govern de coalició són les relatives a facilitar el transport professional, així com mesures fiscals sobre l'energia.
Junts avisa que votaran en contra del decret anticrisi si barreja "naps amb cols". "Si tornen a fer un decret òmnibus per fer content aquest i l'altre, el nostre vot no el tindran a favor", ha advertit el secretari general de la formació, Jordi Turull, en una entrevista al Cafè d'Idees.
El seu partit ja va fer decaure els decrets que incorporaven la moratòria dels desnonaments a persones vulnerables i preguntat sobre la pròrroga dels contractes de lloguer, Turull critica que es vulgui "privatitzar l'escut social" i que el cost recaigui en els propietaris.