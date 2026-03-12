Enlaces accesibilidad
Creix la incertesa a les empreses a l'espera de les mesures del Govern

  • Les empreses catalanes alerten de l'augment de costos per l’encariment de l’energia i la falta de subministraments.
  • El Govern prepara una rebaixa de la llum i descarta tocar l'IVA dels aliments
El ministre d'Economía, Carlos Cuerpo, després de reunir-se amb els agents socials per abordar mesures contra l'encariment de l'energia
Marc Guasch Ferreiro
Les empreses catalanes observen amb inquietud l’evolució de la guerra a l’Orient Mitjà, que ja està provocant pujades de costos de producció i dificultats per abastir-se de materials essencials. Diversos sectors denuncien que la situació empitjora setmana rere setmana, afectant la seva activitat i la capacitat de planificar.

El Govern espanyol treballa en un paquet de mesures que inclourà rebaixes fiscals per contenir el preu de la llum i fórmules per abaratir els carburants, especialment per a la agricultura, la ramaderia i el transport.

Tot i això, ha descartat reduir l’IVA dels aliments. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, s’ha reunit amb patronal i sindicats per escoltar propostes i calibrar l’impacte de la guerra a l’Iran sobre els costos.

Llum i carburants, els grans punts calents

Sectors i agents socials coincideixen en què mesures com reduir l’IVA de la llum al 10% o suspendre l’impost de generació elèctrica tindrien un efecte immediat per contenir els preus, com ja va passar durant la guerra d’Ucraïna.

Pel que fa als carburants, el Govern estudia opcions, però descarta les bonificacions directes, com la dels 20 cèntims, que diversos sectors consideren poc eficients. En canvi, en el mercat del gas, de moment no veu necessari intervenir, tot i mantenir sobre la taula el mecanisme ibèric si la situació empitjorés.

Catalunya prepara ajudes pròpies

En paral·lel, el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, s’ha reunit amb els sectors afectats —entre ells el químic, el metal·lúrgic, el càrnic, el cava i el vi— i ha anunciat que la setmana vinent es detallaran les primeres ajudes del Govern català. Les trobades seran periòdiques per valorar l’avenç de la crisi.

Sàmper ha denunciat l’actitud d’algunes petrolieres i ha reclamat que “no facin de la guerra una oportunitat” i traslladin qualsevol baixada de preu amb la mateixa rapidesa que les pujades.

El plàstic i la metal·lúrgia, els sectors més tensionats

El sector del plàstic és un dels més afectats: pateix pujades del 40–50% i greus problemes de subministrament, perquè alguns proveïdors internacionals han aturat enviaments per evitar riscos davant uns preus desbocats. Segons Marc Monnin, del Centro Español de Plásticos, “els principals actors han decidit parar el subministrament”.

A la metal·lúrgia, la situació és igualment crítica: Jaume Roura adverteix que els costos ja han pujat un 30% i que l’efecte “pot anar a més”, amb conseqüències directes sobre inversions i preus finals. El sector reclama mesures urgents com reduir l’IVA dels carburants.

