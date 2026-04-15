Unes 150.000 persones que viuen a Catalunya, a l'espera de la regularització de migrants
- CCOO convoca una vaga indefinida a les oficines d'Estrangeria per denunciar la precarietat
- Els consolats de Barcelona registren molta activitat per recopilar tota la documentació
Catalunya és la comunitat autònoma on més persones migrants es poden beneficiar de la regularització extraordinària de migrants que comença aquest dijous i s'estendrà fins al 30 de juny. Aquest dimecres, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el reial decret aprovat el dia anterior en Consell de Ministres que dona llum verda a aquesta mesura que pot treure de la irregularitat fins a 150.000 persones que viuen en territori català.
La previsió del govern és que s'acullin a la regularització fins a mig milió de migrants. Aquesta xifra es contraposa amb les de les entitats socials que pronostiquen fins a un milió de sol·licituds de regularització. Es calcula que gairebé un 30% del total ho faran a Catalunya. Les altres comunitats on més població es beneficiarà són la Comunitat Valenciana, la Comunitat de Madrid i Andalusia.
La presentació de sol·licituds de manera telemàtica comença aquest dijous. A partir del dilluns 20 d'abril, també es podrà fer presencialment amb cita prèvia en els llocs habilitats, com són les oficines de Correus, de la Seguretat Social i d'Estrangeria.
Vaga indefinida a Estrangeria convocada per CCOO
Enmig de tot aquest procés, Comissions Obreres (CCOO) ha convocat una vaga indefinida del personal de les oficines d'Estrangeria a partir d'aquest dilluns. El sindicat denuncia la precarietat laboral i que s'hagi externalitzat la regularització extraordinària en personal laboral extern.
🗣️ "Ens sentim maltractats i indignats", diu Olga Gracia, delegada a l'oficina d'estrangeria de CCOO Catalunya de Barcelona, criticant que no se'ls tingui en compte en la regularització de migrants
"Ens sentim maltractats i indignats", ha manifestat Olga Gracia, delegada a l'oficina d'Estrangeria de Barcelona, en el Cafè d'Idees de la 2Cat i Ràdio 4. A la vegada, ha criticat que el Ministeri d'Inclusió els hagi exclòs del procés.
Afluència en els consolats de Barcelona
Els consolats de Barcelona fa tres mesos que bullen d'activitat amb moltes persones migrants recopilant tota la documentació necessària per acollir-se a la regularització extraordinària. És el cas de l'Aziz al consolat del Marroc, qui celebra la mesura perquè "hi ha molta gent que no té papers". "Fa set anys que visc aquí i sempre quan intento demanar papers em surten problemes", explica en Sallah, un altre nacional del Marroc que vol regularitzar la seva situació.
En el Cafè d'Idees de la 2Cat i Ràdio 4, han entrevistat a Luisa Fernández Peña, qui va venir de Colòmbia amb la seva família l'any passat i que va ser estafada amb el seu visat d'estudiant. Ara celebra la regularització de migrants com una "benedicció" perquè creu que "és demostrar als nostres fills que un no arriba a un país a què li regalin res".
🗣️ "És venir a fer les coses bé. És demostrar als nostres fills que un no arriba a un país a què li regalin res. Venim a construir un país"
També s'han detectat problemes en alguns consolats com el d'Algèria, amb dificultats per part dels seus nacionals d'aconseguir cita prèvia per gestionar la documentació. En aquests casos, l'executiu espanyol ha previst obrir canals diplomàtics per resoldre la situació administrativa dels ciutadans dels països afectats.
El reial decret deixa fora als apàtrides per recomanació del Consell d'Estat i, per tant, les persones que provenen del Sàhara Occidental no es podran acollir a la mesura.
Les entitats socials veuen una "oportunitat"
Entitats socials com Càritas, que a Barcelona acompanyen a 15.000 persones en situació irregular, veuen la regularització extraordinària de migrants com "una oportunitat". "És una eina que ens permet restablir drets, dignitat i cohesió social", sosté Desirée Garcia, cap de formació i inserció de Càritas Barcelona. Aquesta entitat organitza cursos de formació a persones migrants per presentar tota la documentació per acollir-se en aquest procés.
Per la seva banda, la Taula d'Entitats del Tercer Sector considera la regularització com una mesura "imprescindible" per millorar la vida de moltes persones que ja viuen a Catalunya. "Hi ha una relació directa entre no tenir papers i viure en situació de pobresa", han expressat en un comunicat. Segons la Taula, la meitat de les persones estrangeres es troben en risc de pobresa.
La plataforma d'entitats socials mostra la seva preocupació pel "poc temps disponible" i demanen garanties de tràmits senzills i recursos suficients "perquè el procés funcioni".