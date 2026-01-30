Cues als consolats pels dubtes sobre la regularització d'estrangers
- El del Pakistan obrirà fins i tot els caps de setmana per atendre l'allau de persones que s'hi atansen per informar-se dels tràmits
- La delegació del Govern a Catalunya anuncia la prova d'un nou sistema a l'Hospitalet de Llobregat per facilitar les gestions d'estrangeria
La regularització anunciada pel Govern genera dubtes i inquietuds entre la població migrada que s'hi pot acollir. Per això, aquests dies són moltes les persones que s'acosten als consolats de diferents països a Barcelona per demanar informació i saber com s'han de fer els tràmits. Fins i tot alguns, hi dormen a les portes.
A l'Avinguda de Sarrià hi ha el consolat del Pakistan, on des de fa unes hores hi ha més d'un centenar de persones. Per això és el mateix cònsol qui despatxa a la porta a tothom qui fa cua i espera perquè no volen deixar passar els dies sense saber el que han de fer per iniciar els tràmits per aconseguir els papers com més aviat millor.
Es calcula que el decret de regularització aprovat dimarts passat pel Consell de Ministres beneficiarà unes 500.000 persones a tota Espanya, de les quals al voltant de 150.000 són a Catalunya i almenys 24.000 a la ciutat de Barcelona. Aquestes xifres corresponen a persones que els serveis municipals tenen detectades, però el més probable és que finalment n'hi hagi més que es puguin acollir al procés de regularització. La intenció de l'executiu és que les sol·licituds es puguin començar a tramitar a principis del mes d'abril.
Les sol·licituds d'estrangeria es resolen ara en un termini aproximat de mig any, el doble dels 3 mesos que fixa la llei. Tant els juristes com els sindicats policials temen que si no es preveu una dotació extraordinària de recursos per atendre l'increment de peticions en un marge estret de temps, les demandes de regularització es dilataran i poden arribar a eternitzar-se.
Dubtes sobre els requisits
Segons el projecte de regularització publicat dimecres, les persones que sol·licitin l'autorització de residència per circumstàncies excepcionals han d'acreditar haver residit a Espanya durant un termini mínim de 5 mesos abans del 31 de desembre de 2025. També han de demostrar que no tenen "antecedents penals durant els darrers 5 anys", tal com consta a la llei d'Estrangeria, que exclou les persones condemnades a Espanya o als països anteriors de residència per delictes que constin a l'ordenament jurídic espanyol.
En aquest sentit, el decret estableix que la persona estrangera ha de sol·licitar un "certificat d'antecedents penals a les autoritats del país d'origen o al país on hagi residit els darrers 5 anys". I afegeix que si no es rep en el termini d'un mes, el Govern d'Espanya "podrà demanar la informació necessària directament de l'autoritat del país corresponent".
Un altre requisit que s'ha de complir és no suposar una "amenaça per a l'ordre públic". Això vol dir que encara que no existeixi una condemna ferma, tampoc es podran beneficiar de la regularització les persones que tinguin determinats antecedents policials. En aquests casos, es podria rebutjar la sol·licitud en funció del tipus de delicte comès. En quedarien excloses, per exemple, les persones que han practicat la venda ambulant. Ja va passar en l'anterior procés de regularització extraordinària de l'any 2005 amb 'manters' i persones que per aquest motiu tenien oberts procediments per infraccions administratives.
Prova pilot per facilitar tràmits d'estrangeria
La Policia Nacional estrena a l'Hospitalet de Llobregat una prova pilot per automatitzar les cites per als tràmits d'estrangeria. El sistema ja funciona a la província de Castelló i des del juliol passat també està en marxa a la província de Girona. Seguint aquest exemple, la delegació del Govern espanyol a Catalunya ha posat en marxa a la comissaria de l'Hospitalet una prova pilot per assignar automàticament cita prèvia per fer-se la targeta d’identificació d’estranger (TIE).
Segons el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, quan als sol·licitants se'ls atorgui el permís de residència rebran, via correu electrònic o SMS i de forma automàtica, el dia i hora de la cita a comissaria sense haver de fer cap tràmit addicional. D'aquesta manera, el sistema funcionarà de forma més àgil i eficient que l'actual, serà més còmode per als sol·licitants i, a més a més, en eliminar intermediaris, impedirà que les màfies que trafiquen amb torns il·legalment es puguin aprofitar de situacions de vulnerabilitat.