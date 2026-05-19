Fracasa en el Parlamento de Taiwán una moción para abrir un juicio político contra el presidente Lai
- El origen de la moción son unas enmiendas a la ley de reparto fiscal
- Los partidos oposición iniciaron el proceso para abrir un impeachment a Lai
Una moción presentada por la oposición para abrir un juicio político contra el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, también conocido como William Lai, ha fracasado este martes en el Parlamento de la isla al no conseguir los votos necesarios.
La moción ha recibido la mayoría de apoyos en la cámara, 56 frente a 50 que la han rechazado, pero esos votos están lejos de los dos tercios -76 diputados- que eran necesarios para que saliera adelante en un hemiciclo con 113 asientos, ha informado la Agencia Central de Noticias (CNA, por sus siglas en inglés).
El principal partido de la oposición, Kuomintang (KMT), con el respaldo del Partido del Pueblo de Taiwán (TPP), presentó la iniciativa para abrir un impeachment (juicio político) contra Lai, después de que el jefe de su Gobierno, Cho Jung-tai, rechazara ratificar un borrador de ley aprobado por el Parlamento que habría aumentado la cuota de ingresos fiscales correspondiente a los Gobierno locales.
Esa propuesta hubiera supuesto un incremento de los fondos públicos que se destinan a los ayuntamientos, la mayoría de los cuales está en manos del KMT.
La negativa de Cho a refrendar esta legislación no tiene precedentes y ha puesto a prueba los límites de la Constitución taiwanesa.
Unas enmiendas a la ley de ingresos fiscales que dividen
En una rueda de presa en diciembre pasado, el jefe del Ejecutivo explicó que las enmiendas aprobadas por el Parlamento a la ley de reparto de ingresos fiscales que él bloqueó violaban la separación de poderes y causarían un daño "irreparable" al desarrollo nacional.
En condiciones normales sería el Tribunal Constitucional el encargado de determinar sobre la legalidad de dichas enmiendas o sobre el rechazo de Cho a ratificarlas, pero esta corte dispone actualmente de menos de los 10 jueces necesarios para poder operar, ya que tiene ocho y el Parlamento se niega a confirmar los candidatos propuestos por el presidente taiwanés.
Según la Carta Magna, para abrir el proceso de una moción de "impeachment" contra el presidente o el vicepresidente se necesita inicialmente de la mitad de los legisladores.
Para avanzar, la iniciativa debe someterse a voto y ser aprobada con como mínimo dos tercios de los diputados, antes de ser enviada al Tribunal Constitucional, que a su vez debe dar su visto bueno con el apoyo de dos tercios de los magistrados.
Falta de quórum en el Tribunal Constitucional
La coalición encabezada por KMT y el TPP cuentan en conjunto con 62 escaños, una cifra alejada de los 76 requeridos para mandar un caso de este tipo al Constitucional.
Incluso si la moción hubiera prosperado este martes en la cámara, la falta de quórum en el Constitucional hubiera supuesto un obstáculo adicional.
Ante esta situación, una opción para los partidos de la oposición sería retirar la confianza al Ejecutivo de Cho y provocar su destitución, ya que solo requiere de una mayoría simple, aunque en ese supuesto el presidente de Taiwán tiene la prerrogativa de disolver el Legislativo diez días después y convocar elecciones.
El voto de este martes que ha sido inédito es una muestra más de la polarización que existe en Taiwán, desde la llegada a la Presidencia de Lai, de la que este miércoles se cumplen dos años. Pese a que con él el Partido Democrático Progresista, de centro-izquierda, lleva tres mandatos consecutivos en la oficina presidencial, la formación ha perdido la mayoría en el Parlamento, lo que ha dado lugar a un bloqueo político.