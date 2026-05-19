Fracasa en el Parlamento de Taiwán una moción para abrir un juicio político contra el presidente Lai

Una moción presentada por la oposición para abrir un juicio político contra el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, también conocido como William Lai, ha fracasado este martes en el Parlamento de la isla al no conseguir los votos necesarios.

La moción ha recibido la mayoría de apoyos en la cámara, 56 frente a 50 que la han rechazado, pero esos votos están lejos de los dos tercios -76 diputados- que eran necesarios para que saliera adelante en un hemiciclo con 113 asientos, ha informado la Agencia Central de Noticias (CNA, por sus siglas en inglés).

El principal partido de la oposición, Kuomintang (KMT), con el respaldo del Partido del Pueblo de Taiwán (TPP), presentó la iniciativa para abrir un impeachment (juicio político) contra Lai, después de que el jefe de su Gobierno, Cho Jung-tai, rechazara ratificar un borrador de ley aprobado por el Parlamento que habría aumentado la cuota de ingresos fiscales correspondiente a los Gobierno locales.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en una rueda de prensa en Taipei en febrero pasado Photo by Taiwan Presidential Office/Anadolu via Getty Image

Esa propuesta hubiera supuesto un incremento de los fondos públicos que se destinan a los ayuntamientos, la mayoría de los cuales está en manos del KMT.

La negativa de Cho a refrendar esta legislación no tiene precedentes y ha puesto a prueba los límites de la Constitución taiwanesa.

Unas enmiendas a la ley de ingresos fiscales que dividen En una rueda de presa en diciembre pasado, el jefe del Ejecutivo explicó que las enmiendas aprobadas por el Parlamento a la ley de reparto de ingresos fiscales que él bloqueó violaban la separación de poderes y causarían un daño "irreparable" al desarrollo nacional. En condiciones normales sería el Tribunal Constitucional el encargado de determinar sobre la legalidad de dichas enmiendas o sobre el rechazo de Cho a ratificarlas, pero esta corte dispone actualmente de menos de los 10 jueces necesarios para poder operar, ya que tiene ocho y el Parlamento se niega a confirmar los candidatos propuestos por el presidente taiwanés. Según la Carta Magna, para abrir el proceso de una moción de "impeachment" contra el presidente o el vicepresidente se necesita inicialmente de la mitad de los legisladores. El oficialista William Lai se impone en las elecciones de Taiwán con un 40,3% de los votos Para avanzar, la iniciativa debe someterse a voto y ser aprobada con como mínimo dos tercios de los diputados, antes de ser enviada al Tribunal Constitucional, que a su vez debe dar su visto bueno con el apoyo de dos tercios de los magistrados.