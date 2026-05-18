No son cubanos lanzando piedras a coches de Policía en la actualidad, es un vídeo de 2021

En redes sociales se difunde como actual un vídeo en el que apedrean un coche de policía. Aseguran que las imágenes se registran en Cuba en la actualidad en el contexto de la crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño. Es falso. La grabación muestra las protestas en las calles de La Habana, la capital cubana, en noviembre de 2021.

"¡Explosión de Cuba! Cubanos salen a las calles y comienzan a atacar los carros de la policía con furia incontenible (...) ¿el principio del fin?", dice un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 16 de mayo. El texto difunde un vídeo de 13 segundos en el que se ve cómo unas personas apedrean un coche de policía. "Cuba se levanta: Un video muestra cómo ciudadanos cubanos revientan a piedrazos una patrulla policial del régimen comunista", leemos en una publicación de Facebook que difundió esta misma grabación el 16 de mayo.