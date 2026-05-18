No son cubanos lanzando piedras a coches de Policía en la actualidad, es un vídeo de 2021
En redes sociales se difunde como actual un vídeo en el que apedrean un coche de policía. Aseguran que las imágenes se registran en Cuba en la actualidad en el contexto de la crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño. Es falso. La grabación muestra las protestas en las calles de La Habana, la capital cubana, en noviembre de 2021.
"¡Explosión de Cuba! Cubanos salen a las calles y comienzan a atacar los carros de la policía con furia incontenible (...) ¿el principio del fin?", dice un mensaje compartido más de 7.000 veces en X desde el 16 de mayo. El texto difunde un vídeo de 13 segundos en el que se ve cómo unas personas apedrean un coche de policía. "Cuba se levanta: Un video muestra cómo ciudadanos cubanos revientan a piedrazos una patrulla policial del régimen comunista", leemos en una publicación de Facebook que difundió esta misma grabación el 16 de mayo.
Es un vídeo de protestas en La Habana en julio de 2021
Este vídeo no es actual. A través de una búsqueda inversa de varios fotogramas de la grabación que se ha difundido en redes comprobamos que circula desde hace cinco años. El 12 de julio de 2021 el perfil de YouTube de América TeVé, un canal de televisión en español con sede en Miami, publicó las mismas imágenes con mayor calidad. El vídeo va a acompañado del siguiente titular: "Apedrean a una patrulla en medio de las manifestaciones en Cuba”.
En RTVE Noticias te informamos en esas fechas sobre los disturbios en La Habana contra el régimen castrista. Miles de personas salieron a las calles ese día en una protesta que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos entre partidarios y opositores del gobierno. Protestaban contra la gestión de la pandemia de coronavirus y la situación económica de la isla. Fueron las manifestaciones más importantes en Cuba desde el "maleconazo" de 1994. El país sufrió apagones de energía y la policía detuvo a cientos de manifestantes.
El vídeo que difunden como si fuera actual lo geolocalizamos en La Habana, la capital de Cuba, concretamente en el cruce de las calles 10 de Octubre y Tamarindo (23.111718, 82.365608). Lo hemos comprobado mediante la herramienta de 'street view' Mapillary.
La cuenta de X que publicaba la grabación como actual reconoció el error horas más tarde horas más tarde: "Lamento profundamente que ese contenido lleve la fecha del 7 de noviembre de 2021".
Estos mensajes se difunden en el contexto de la actual crisis política y económica en Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 2 de mayo que tomará la isla "casi de inmediato", y el 16 de mayo dijo que planeaba "dar un vuelco" a la posición del régimen castrista. La situación en Cuba es crítica, los apagones superan las 20 horas al día y las reservas de combustible y de gasóleo se han agotado ante el bloqueo estadounidense.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros vídeos falsos relacionados con la crisis en Cuba. En redes sociales como TikTok circulan vídeos que muestran aparentemente a cubanos pidiendo a Donald Trump una intervención armada, pero están generados con inteligencia artificial.