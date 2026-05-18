Miles de personas acuden a un festival de la oración cristiana en Washington respaldado por el Gobierno de Trump

Miles de personas han acudido este domingo a un festival de oración en Washington D.C. para ensalzar el cristianismo Estados Unidos. El evento, bajo el nombre de Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias y con más de nueve horas de duración, ha contado con la participación de varios responsables del Gobierno del país, entre ellos, el presidente Donald Trump, quien a través de un vídeo pregrabado ha recitado un pasaje de la Biblia.

Este mismo video de Trump ya se había proyectado durante un evento religioso que tuvo lugar en abril en la capital estadounidense, en el que durante varios días se leyó la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis. En la grabación, el líder republicano ha recitado el pasaje 2 Crónicas 7:11-22, donde Dios se le aparece al rey Salomón después de que este construya un templo en su honor y que hace referencia a Israel.

El presidente también ha dedicado unas palabras de apoyo al festival en la red social Truth Social: "Espero que todos en Rededicate 250 lo estén pasando bien. Si hay algo en lo que pueda ayudar... ya estoy de vuelta de China!", ha escrito.

Discurso de Mike Johnson y participaciones de Rubio y Hegseth En el acto también ha participado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que ha pronunciado un discurso en el que se ha dirigido directamente a Dios. "El 4 de julio de 1776, diste a 56 patriotas el valor y la convicción de firmar sus nombres en la Declaración de Independencia, formando trece colonias distantes y dispares en una nueva nación, que llegaría a ser, por tu misericordia y gracia, la más libre y exitosa", ha expresado. Fieles cristianos rezan durante el festival 'Rededicando el 250 aniversario'. Matthew Hatcher / AFP El republicano también se ha referido al contexto histórico actual, asegurando que, en los últimos años, han proliferado "ideologías siniestras" que han "sembrado confusión y discordia entre nuestro pueblo". "Estas voces insisten a los jóvenes e impresionables que nuestra historia, la historia estadounidense, es una de opresión, hipocresía y fracaso, y que solo puede entenderse a través del lente de nuestros pecados", ha subrayado. También han podido verse vídeos de otras figuras de la Administración Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el que ha aludido al expresidente George Washington: "En este día en que conmemoramos el 250 aniversario, sigamos el ejemplo de Washington. Oremos como él lo hizo. Oremos sin cesar". Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado en otro video en X que Estados Unidos "fue moldeada" por las ideas del cristianismo, y que esta "sigue siendo una nación joven". "Desde el principio hemos tenido la convicción de que nuestro país representa algo nuevo en el mundo. Pero su alma siempre ha estado arraigada en una fe antigua", ha afirmado. Varias personas, una de ellas con una bufanda de Israel, durante el festival Redicate 250 en Washington. AP Photo/Julia Demaree Nikhinson