Miles de personas acuden a un festival de la oración cristiana en Washington respaldado por el Gobierno de Trump
- Varias personas del Gobierno de EE.UU. han participado en el acto, que se ha alargado más de nueve horas
- Trump no ha acudido en persona, pero se ha emitido un vídeo pregrabado en el que recitaba un pasaje bíblico
Miles de personas han acudido este domingo a un festival de oración en Washington D.C. para ensalzar el cristianismo Estados Unidos. El evento, bajo el nombre de Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias y con más de nueve horas de duración, ha contado con la participación de varios responsables del Gobierno del país, entre ellos, el presidente Donald Trump, quien a través de un vídeo pregrabado ha recitado un pasaje de la Biblia.
Este mismo video de Trump ya se había proyectado durante un evento religioso que tuvo lugar en abril en la capital estadounidense, en el que durante varios días se leyó la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis. En la grabación, el líder republicano ha recitado el pasaje 2 Crónicas 7:11-22, donde Dios se le aparece al rey Salomón después de que este construya un templo en su honor y que hace referencia a Israel.
El presidente también ha dedicado unas palabras de apoyo al festival en la red social Truth Social: "Espero que todos en Rededicate 250 lo estén pasando bien. Si hay algo en lo que pueda ayudar... ya estoy de vuelta de China!", ha escrito.
Discurso de Mike Johnson y participaciones de Rubio y Hegseth
En el acto también ha participado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que ha pronunciado un discurso en el que se ha dirigido directamente a Dios. "El 4 de julio de 1776, diste a 56 patriotas el valor y la convicción de firmar sus nombres en la Declaración de Independencia, formando trece colonias distantes y dispares en una nueva nación, que llegaría a ser, por tu misericordia y gracia, la más libre y exitosa", ha expresado.
El republicano también se ha referido al contexto histórico actual, asegurando que, en los últimos años, han proliferado "ideologías siniestras" que han "sembrado confusión y discordia entre nuestro pueblo". "Estas voces insisten a los jóvenes e impresionables que nuestra historia, la historia estadounidense, es una de opresión, hipocresía y fracaso, y que solo puede entenderse a través del lente de nuestros pecados", ha subrayado.
También han podido verse vídeos de otras figuras de la Administración Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el que ha aludido al expresidente George Washington: "En este día en que conmemoramos el 250 aniversario, sigamos el ejemplo de Washington. Oremos como él lo hizo. Oremos sin cesar".
Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado en otro video en X que Estados Unidos "fue moldeada" por las ideas del cristianismo, y que esta "sigue siendo una nación joven". "Desde el principio hemos tenido la convicción de que nuestro país representa algo nuevo en el mundo. Pero su alma siempre ha estado arraigada en una fe antigua", ha afirmado.
El debate ha reabierto el debate sobre política y religión
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha impulsado medidas para reforzar la idea de un origen cristiano de Estados Unidos, creó una Oficina de Fe en la Casa Blanca y firmó una orden ejecutiva para erradicar el supuesto "sesgo anticristiano" que, según él, existía en el Gobierno federal.
El evento de ese domingo, forma parte de una serie de actos que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos del 4 de julio, está organizado por Freedom 250. La organización ha contado con apoyo de fondos públicos y donaciones privadas, lo que ha abierto un debate en la sociedad estadounidense sobre los límites entre política y religión.
En este sentido, las críticas a su Administración por menoscabar la separación entre Estado e iglesia se están intensificando en las últimas semanas. Según el Centro Pew, el 62 % de los estadounidenses se considera cristiano (un 23% evangélico protestante y un 19% católico), el 29% no tiene afiliación religiosa y un 7% profesa otras religiones (2% judíos, 1% musulmanes, 1% budistas y 1% hindúes).