Un hombre muere tras ser atacado por un tiburón en la costa oeste de Australia
- Se trata del segundo ataque mortal de tiburón en el país en lo que va del año
Un hombre atacado por un tiburón frente a la costa occidental de Australia ha muerto este sábado a causa de sus heridas, ha informado la policía, en lo que constituye el segundo ataque mortal de tiburón en el país en lo que va del año.
La víctima, de 38 años y aún sin identificar, fue mordida en Horseshoe Reef, cerca de la isla Rottnest, a unos 31 kilómetros al oeste de Perth, capital estatal de Australia Occidental, según ha informado la policía en un comunicado. Tras se mordido por el escualo, el hombre fue llevado a la orilla, pero no pudo ser reanimado, ha indicado la policía.
Este es el primer ataque mortal de tiburón en Australia Occidental desde marzo de 2025, cuando un surfista fue atacado en una playa remota.
Las autoridades estatales han aconsejado extremar las precauciones en las aguas de la isla Rottnest, un popular destino turístico.
Australia registra unos 20 incidentes al año
Según una base de datos que recoge los encuentros entre estos depredadores y los humanos, desde 1791 se han registrado en Australia cerca de 1.300 incidentes relacionados con tiburones, de los cuales más de 260 han resultado en muerte.
La última víctima fue un niño de 12 años que murió tras ser atacado por un tiburón en el puerto de Sídney en enero pasado. Este fue el tercer ataque mortal en Sídney desde septiembre pasado. Le siguieron otros tres ataques no letales en las siguientes 48 horas en otros puntos del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, lo que llevó a las autoridades a instar al público a evitar las playas.
La mayoría de los ataques de tiburones ocurren en la costa este y sureste de Australia, donde se registran un promedio de unos 20 incidentes al año, según el Instituto de Salud y Bienestar del país.
Científicos australianos creen que la sobrepoblación en las aguas y el aumento de la temperatura del océano están alterando los patrones de migración de los tiburones, lo que podría contribuir a un aumento de los ataques.