Un hombre muere tras ser atacado por un tiburón en la costa oeste de Australia

Un hombre atacado por un tiburón frente a la costa occidental de Australia ha muerto este sábado a causa de sus heridas, ha informado la policía, en lo que constituye el segundo ataque mortal de tiburón en el país en lo que va del año.

La víctima, de 38 años y aún sin identificar, fue mordida en Horseshoe Reef, cerca de la isla Rottnest, a unos 31 kilómetros al oeste de Perth, capital estatal de Australia Occidental, según ha informado la policía en un comunicado. Tras se mordido por el escualo, el hombre fue llevado a la orilla, pero no pudo ser reanimado, ha indicado la policía.

Este es el primer ataque mortal de tiburón en Australia Occidental desde marzo de 2025, cuando un surfista fue atacado en una playa remota.

Las autoridades estatales han aconsejado extremar las precauciones en las aguas de la isla Rottnest, un popular destino turístico.