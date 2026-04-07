Detenido el soldado australiano vivo más condecorado por supuestos crímenes de guerra en Afganistán

Ben Roberts-Smith, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia y el soldado australiano vivo más condecorado, ha sido detenido este martes en el aeropuerto doméstico de Sídney y será acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por asesinato en Afganistán.

Condecorado con la Cruz de Victoria — el reconocimiento militar más alto de Australia —, Roberts-Smith estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán como parte del Regimiento del Servicio Especial Aéreo, un cuerpo de élite de las Fuerzas de Defensa del país.

Los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que ordenó los asesinatos, trasladan las autoridades en un comunicado. De acuerdo con la Policía Federal, las víctimas presuntamente no participaban en hostilidades en el momento de los hechos y algunas se encontraban detenidas, desarmadas y bajo control de militares australianos cuando fueron asesinadas.

La detención se ha producido en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán.