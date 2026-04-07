Detenido el soldado australiano vivo más condecorado por supuestos crímenes de guerra en Afganistán
- Roberts-Smith estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán
- La investigación forma parte de pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra de personal australiano
Ben Roberts-Smith, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia y el soldado australiano vivo más condecorado, ha sido detenido este martes en el aeropuerto doméstico de Sídney y será acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por asesinato en Afganistán.
Condecorado con la Cruz de Victoria — el reconocimiento militar más alto de Australia —, Roberts-Smith estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán como parte del Regimiento del Servicio Especial Aéreo, un cuerpo de élite de las Fuerzas de Defensa del país.
Los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que ordenó los asesinatos, trasladan las autoridades en un comunicado. De acuerdo con la Policía Federal, las víctimas presuntamente no participaban en hostilidades en el momento de los hechos y algunas se encontraban detenidas, desarmadas y bajo control de militares australianos cuando fueron asesinadas.
La detención se ha producido en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán.
Asesinatos entre 2009 y 2012
Roberts-Smith, de 47 años, está acusado de su presunta implicación en la muerte de ciudadanos afganos en distintos incidentes ocurridos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan (en el centro de Afganistán). Los cargos se relacionan con tres incidentes en los que presuntamente ciudadanos afganos fueron asesinados a tiros por Roberts-Smith o por un subordinado bajo su mando mientras él estaba presente, según reportes de noticias.
Roberts-Smith ha negado de manera consistente las acusaciones de mala conducta durante su servicio, algunas de las cuales fueron reportadas por primera vez por los periódicos de Nine Entertainment en una serie de artículos que comenzaron en 2018. Entre las acusaciones se encontraba que había matado a un adolescente afgano desarmado y pateado a un hombre esposado desde un acantilado antes de ordenar que lo asesinaran.
El detenido impugnó sin éxito los informes en lo que se convirtió en el juicio por difamación más caro de Australia, con un juez del Tribunal Federal dictaminando en 2023 que los periódicos probaron cuatro de las seis acusaciones de asesinato que habían hecho. Un intento final de apelación fue desestimado por la Corte Suprema en septiembre de 2025.
La investigación, conocida como operación Emerald-Argon, forma parte de un conjunto más amplio de pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal australiano entre 2005 y 2016. Hasta la fecha, se han abierto 53 casos, de los cuales 39 han sido cerrados por falta de pruebas suficientes, mientras que otros diez continúan en curso. La legislación australiana contempla para el delito de crimen de guerra por asesinato una pena máxima de cadena perpetua.