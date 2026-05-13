Macron no ha anunciado que el árabe será lengua oficial en Francia, es un bulo

Mensajes en redes sociales aseguran que el presidente francés ha anunciado que el árabe se va a convertir en "lengua oficial en todo el país". Es un bulo. Emmanuel Macron no ha realizado estas declaraciones que se le atribuyen y no hay registros de que las autoridades francesas hayan realizado un anuncio en este sentido.

"Emmanuel Macron anuncia que el árabe será lengua oficial en todo el país", dice un mensaje en X compartido más de 1.000 veces desde el 10 de mayo. La publicación va acompañada de un vídeo de 33 segundos de Macron en el que dice en francés que "el árabe es la segunda lengua más hablada en Francia".