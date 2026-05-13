Macron no ha anunciado que el árabe será lengua oficial en Francia, es un bulo
- Elecciones legislativas en Francia: Mélenchon no ha prometido que el árabe será lengua oficial
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Mensajes en redes sociales aseguran que el presidente francés ha anunciado que el árabe se va a convertir en "lengua oficial en todo el país". Es un bulo. Emmanuel Macron no ha realizado estas declaraciones que se le atribuyen y no hay registros de que las autoridades francesas hayan realizado un anuncio en este sentido.
"Emmanuel Macron anuncia que el árabe será lengua oficial en todo el país", dice un mensaje en X compartido más de 1.000 veces desde el 10 de mayo. La publicación va acompañada de un vídeo de 33 segundos de Macron en el que dice en francés que "el árabe es la segunda lengua más hablada en Francia".
Unas declaraciones que Macron nunca pronunció
El presidente de Francia no anuncia en este vídeo que el árabe será lengua oficial "en todo el país". El vídeo que acompaña el mensaje de redes es un fragmento de un discurso que Emmanuel Macron pronunció durante un acto de inauguración en la Universidad de Senghor, en el contexto de su visita oficial a Egipto el pasado 9 de mayo de 2026 (minuto 70:00). El presidente se refiere al francés como "una lengua muy querida por los egipcios" y recuerda que "el árabe es la segunda lengua más hablada en Francia". En ningún momento de su discurso, que puede leerse íntegro en la página web del Elíseo, afirma que el árabe vaya a convertirse en lengua oficial en todo el país.
No hay registros de que Francia vaya a convertir en lengua oficial el árabe. Hemos realizado una búsqueda por palabras clave y no hay anuncios por parte de autoridades en ese sentido. Tal y como recoge la constitución del país en su artículo 2 "la lengua de la República es el francés". Francia sólo tiene un idioma oficial pero sí reconoce otros, a los que denomina "lenguas de Francia" y que distingue entre lenguas regionales, consagradas en la Constitución desde 2008; seis lenguas no territoriales, originarias de la inmigración; y la Lengua de Signos Francesa, "reconocida como lengua independiente desde 2005".
Bulos islamófobos contra la migración
Estos bulos relacionados con la inmigración y la teoría de 'El Gran Reemplazo' son recurrentes y forman parte de una narrativa que busca extender la islamofobia en Europa. En VerificaRTVE, ya te hemos alertado de los bulos que acusan a los musulmanes de atacar las tradiciones occidentales y de poner en peligro la Navidad y también de unas falsas declaraciones de Mélenchon prometiendo que el árabe se iba a convertir en lengua oficial del país en el contexto de las elecciones legislativas de 2024 en Francia.
Patricia Donohoe es alumna del Máster de Reporterismo Internacional. Esta noticia ha sido supervisada por Estefanía de Antonio, responsable de VerificaRTVE.